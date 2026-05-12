Άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ: Στο 3,8%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023

Ο πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική αύξηση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, φτάνοντας το 3,8% σε ετήσια βάση και λαμβάνοντας ώθηση από την άνοδο των τιμών των καυσίμων αλλά και την μικρή αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα (12.5.2026) στη δημοσιότητα, την τελευταία φορά που ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είχε φτάσει σε τέτοια μεγέθη ήταν τον Μάιο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3,3% τον Μάρτιο και 2,4% τον Φεβρουάριο, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στην τιμή της βενζίνης (+28,4% σε ετήσια βάση), ωστόσο ανοδικά κινούνται και άλλοι τομείς της οικονομίας, από τα ψώνια του σουπερμάρκετ μέχρι τα ενοίκια.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, φαίνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο και η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ένα γαλόνι απλής βενζίνης (περίπου 3,8 λίτρα) στοιχίζει σήμερα περίπου 4,5 δολάρια στις ΗΠΑ, από 3 δολάρια πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (ΑΑΑ).

Λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι αυτές οι αναταράξεις στην οικονομία είναι προσωρινές ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προεκλογικά δήλωνε ότι η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών πολιτών είναι προτεραιότητά του.