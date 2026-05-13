Οι αποστολές πετρελαίου του Ιράν από το νησί Χαργκ σταματούν, «καμπανάκι» για νέες περικοπές στην παραγωγή

Οι αποστολές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν, το νησί Χάργκ (Kharg), φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Πρόκειται για το πρώτο σημάδι παρατεταμένης διακοπής στις εξαγωγές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Δεν παρατηρήθηκαν πετρελαιοφόρα στο νησί Χαργκ στις 8, 9 ή 11 Μαΐου, σύμφωνα με ευρωπαϊκές δορυφορικές εικόνες που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ενώ υπήρξαν μεμονωμένες ημέρες που οι προβλήτες ήταν άδειες από την έναρξη της σύγκρουσης, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη περίοδος που δεν έχουν εντοπιστεί δεξαμενόπλοια.

Εάν το νησί Χαργκ παρέμενε αδρανές, θα αυξανόταν η πίεση στις άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της χώρας, οι οποίες, όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες, γεμίζουν. Οι εκτιμήσεις για το πόσος χώρος έχει απομείνει στο Ιράν ποικίλλουν, αλλά εάν όλες οι δεξαμενές φτάσουν στα όρια της χωρητικότητάς τους, το Ιράν θα μπορούσε να αναγκαστεί να κάνει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή.

Οι New York Times ανέφεραν διαρροή 3.000 βαρελιών στην εγκατάσταση βάσει εικόνας της 6ης Μαΐου, κάτι που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τις φορτώσεις. Το Ιράν αρνήθηκε ότι υπήρξε διαρροή και οι επόμενες εικόνες, στις οποίες οι φορτώσεις είχαν σταματήσει, προφανώς δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Φωτογραφίες από τον δορυφόρο Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελήφθησαν στις 11 Μαΐου δείχνουν όλες τις θέσεις ελλιμενισμού στο νησί Χαργκ είναι άδειες. Εικόνες που καταγράφηκαν δύο και τρεις ημέρες νωρίτερα δεν δείχνουν κανένα πετρελαιοφόρο στην εγκατάσταση.

Ο τερματικός σταθμός δεν έχει εμφανιστεί άδειος για περισσότερο από μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου. Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από τις αποβάθρες του νησιού Χαργκ για 33 από τις 73 ημέρες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου. Μόνο δύο από τις προηγούμενες εικόνες δεν δείχνουν αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια, μία στα μέσα Απριλίου και μία στις αρχές Μαρτίου.

Καθώς τα πλοία του Ιράν δεν μπορούν να αποπλεύσουν από τον Περσικό Κόλπο χωρίς να διακινδυνεύσουν κατάσχεση ή επίθεση από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου, τα πετρελαιοφόρα χρησιμοποιούνται ως πλωτές αποθήκες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας στολίσκος έχει αγκυροβολήσει ανατολικά του νησιού Χαργκ. Ο αριθμός των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί από μόλις τρία στις 11 Απριλίου, δύο ημέρες πριν η Ουάσιγκτον επιβάλει τον αποκλεισμό της, σε τουλάχιστον 18 δεξαμενόπλοια διαφόρων μεγεθών μέχρι τις 11 Μαΐου. Άλλα έχουν συγκεντρωθεί στα ανοιχτά του ιρανικού λιμανιού Τσαμπαχάρ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Bloomberg δεν είναι σαφές πόσα από αυτά τα δεξαμενόπλοια είναι γεμάτα και πόσα είναι άδεια, αλλά είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όσα έχουν επισκεφθεί το νησί Χαργκ και στη συνέχεια αγκυροβόλησαν κοντά περιέχουν φορτία. Αυτά που βρίσκονται ανατολικότερα, προς το άνοιγμα του Περσικού Κόλπου, μπορεί να είναι ένα μείγμα φορτωμένων πλοίων που οι ΗΠΑ δεν τους επέτρεψαν να αποπλεύσουν και κενών πλοίων που έχουν σταματήσει στο δρόμο τους προς την πλωτή οδό για να παραλάβουν νέα φορτία.

Με τις φορτώσεις των βυτιοφόρων να έχουν φαινομενικά σταματήσει, οι δεξαμενές αποθήκευσης στο νησί Χαργκ φαίνεται να γεμίζουν, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων.