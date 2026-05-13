«Στεγνώνουν» τα βενζινάδικα στην Ινδία αλλά ο υπουργός Πετρελαίου λέει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια καυσίμων στην Ινδία είτε έχουν μειώσει τις πωλήσεις ντίζελ είτε έχουν αυξήσει τις τιμές ως απάντηση στις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου ενώ τα κρατικά διυλιστήρια παλεύουν να διαχειριστούν την αύξηση της ζήτησης.

Δημοσίευμα του Bloomberg περιγράφει ουρές φορτηγών σε βενζινάδικα στο Ναγκπούρ, στην καρδιά της Ινδίας, τα οποία περιμένουν να εφοδιαστούν με πετρέλαιο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους καθώς μεταφέρουν τα πάντα, από ρούχα μέχρι συσκευασμένα σνακ, πακέτα της Amazon, ακόμη και σιδηροδρομικό εξοπλισμό. Οι περισσότεροι περιμένουν ώρες.

Για τους οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα σε όλη τη χώρα, αυτό σημαίνει μέρες χωρίς εφοδιασμό και ατέλειωτες ώρες αναμονής στους δρόμους μέσα στη ζέστη.

«Έχουμε ταξιδέψει σχεδόν 80 χιλιόμετρα ψάχνοντας για ντίζελ. Ελέγξαμε σε 15-16 πρατήρια, αλλά δεν υπήρχε ντίζελ», λέει ο Surya Kant Kendre, καθισμένος σε ένα πεζοδρόμιο στο Ναγκπούρ δίπλα στο φορτηγό του. «Όταν η δεξαμενή σχεδόν άδειασε, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε εδώ», είπε στο Bloomberg.

Ο πωλητής στο βενζινάδικο λέει ότι συνήθως είναι σε θέση να καλύψει μόνο το ένα τρίτο της ζήτησης ενώ διαχειριστές στόλου φορτηγών αναφέρουν ότι τα πρατήρια περιορίζουν την προσφορά σε 50 έως 100 λίτρα ανά φορτηγό.

Ο υπουργός Πετρελαίου της Ινδίας, Χαρντίπ Πούρι, δήλωσε την Τρίτη (12.5.2026) ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων: «Δεν υπάρχουν διακοπές καυσίμου. Κάθε βενζινάδικο στη χώρα διαθέτει βενζίνη και ντίζελ».

Ωστόσο, οι οδηγοί φορτηγών αναφέρουν περικοπές σε όλη τη χώρα, καθώς ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο.

Το σύστημα διύλισης της Ινδίας ήταν καλά εφοδιασμένο, αλλά η αναστάτωση στις αγορές έχει προκαλέσει διαταραχή μετριάζοντας τις πωλήσεις, στρέφοντας καταναλωτές στο χύμα προϊόν και στο γέμισμα δοχείων ενόψει πιθανών αυξήσεων των τιμών των καυσίμων.

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι ιδιωτικές εταιρείες καυσίμων της Ινδίας έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών από τις κρατικές. Η Nayara Energy και η Shell έχουν ήδη αυξήσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, ενώ η Reliance Industries έχει περιορίσει τις προμήθειες. Αντίθετα, κρατικά διυλιστήρια όπως η Indian Oil, η Bharat Petroleum και η Hindustan Petroleum έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις τιμές του ντίζελ για τους βιομηχανικούς αγοραστές μόνο κατά περίπου 50 ρουπίες το λίτρο.

Αυτό και μόνο έχει αυξήσει τις ουρές στα φθηνότερα πρατήρια όπου οι τιμές διατηρούνται σταθερές για να προστατεύσουν τους απλούς καταναλωτές. Πάντως και η εξασθένηση της ρουπίας έχει επιδεινώσει την πίεση στην τοπική αγορά καυσίμων.