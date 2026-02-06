Αύξηση στις εισαγωγές νάφθας για την παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Αυξάνονται οι εισαγωγές νάφθας από τη Βενεζουέλα, μιας βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζουν άρση των κυρώσεων που θα επιτρέψουν στις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η νάφθα, προϊόν διύλισης που χρησιμοποιείται ως αραιωτικό, είναι κρίσιμο εισαγόμενο προϊόν για τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας επειδή παράγει «βαρύ» αργό πετρέλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικότερα, τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια βαρέλια νάφθας, αναμένεται να εκφορτωθούν αυτόν τον μήνα, αυξημένα κατά περισσότερο από το μισό σε σχέση με τον Ιανουάριο. Τα απαραίτητα αραιωτικά καθιστούν το πετρελαϊκό υγρό της Βενεζουέλας, που μοιάζει με πίσσα, αρκετό για να ταξιδέψει μέσω αγωγών και να φτάσει σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και εγχώρια διυλιστήρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Επειδή η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας δεν μπορεί να παράγει η ίδια αρκετά αραιωτικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, γεγονός που καθιστά αυτούς τους όγκους βασικό δείκτη της παραγωγής πετρελαίου. Από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος, οι αποστολές ρωσικής νάφθας έχουν εξαφανιστεί και όλες οι εισαγωγές προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η νάφθα εισάγεται από εταιρείες όπως η Chevron, η οποία έχει άδεια γεώτρησης στη χώρα, και η εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Vitol Group, η οποία έχει ειδική άδεια για την αποστολή βαρελιών Βενεζουέλας.

Το πλοίο Mediterranean Voyager, το οποίο έχει νοικιάσει η Chevron, εκφορτώνει επί του παρόντος 500 χιλ. βαρέλια νάφθας μετά τη φόρτωσή του στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Η Vitol μεταφέρει αραιωτικά με τα δεξαμενόπλοια Hafnia Zambesi και Hafnia Africa.

Οι όγκοι αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε τις πωλήσεις αμερικανικής νάφθας στη Βενεζουέλα, ανοίγοντας τον δρόμο για άλλες εταιρείες να εισαγάγουν την πρώτη ύλη.