Reuters: Το Ιράκ ζητά οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στρέφεται το Ιράκ αναζητώντας οικονομική στήριξη, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας, σύμφωνα με πηγές του Ταμείου που παρουσιάζει αποκλειστικά το Reuters.

Οι αρχικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια των εαρινών συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης που θα χρειαστεί το Ιράκ και τον τρόπο διαμόρφωσης ενός ενδεχόμενου δανείου, προσθέτουν οι πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με μια μαζική αμερικανο-ισραηλινή βομβιστική εκστρατεία εναντίον του Ιράν και προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ζημιές στις υποδομές και τις οικονομίες.

Το Ιράκ έχει πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του – που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των κρατικών εσόδων – έχει διακοπεί λόγω του κλεισίματος της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία προηγουμένως μετέφερε περίπου το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.