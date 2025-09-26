Αύξηση του κόστους δανεισμού φέρνει ο επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Σημάδια ανάκαμψης του πληθωρισμού εμφανίζονται στις ΗΠΑ, με τον δείκτη PCE να τρέχει με ρυθμό 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (26.9.2025) Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ο δείκτης PCE μετρά τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών των ΗΠΑ. Η αύξησή του χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ως το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού. Η ιδιωτική κατανάλωση θεωρείται η κινητήρια δύναμη της οικονομίας των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, ήταν 2,9% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Έτσι, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στάσιμος μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Ο συνολικός δείκτης, ωστόσο, ήταν ελαφρώς χαμηλότερος στο 2,6% τον Ιούλιο.

Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο μετά την ανάγνωση του πληθωρισμού, όπως αναμενόταν, αφήνοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε τροχιά συνέχισης της μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Τα κέρδη ώθησαν προς τα κάτω τις αποδόσεις των διετών ομολόγων – τα οποία ακολουθούν περισσότερο τις προσδοκίες για αλλαγές στη νομισματική πολιτική – κατά μία μονάδα βάσης στο 3,65%. Το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων αναφοράς κινήθηκε στο 4,16%.

«Αυτοί οι αριθμοί μου φαίνονται ότι συνάδουν με αυτό που ανέμεναν οι αγορές», δήλωσε ο James Bullard, πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, στο Bloomberg Television. «Αυτό αφήνει τα πάντα σε τροχιά για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων κατά τις επόμενες δύο συνεδριάσεις της FOMC».

Τα swaps επιτοκίων έδειξαν ότι οι traders προεξοφλούν μειώσεις 20 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο και συνολικά 38 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, αμετάβλητες σε σχέση με πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας σε ένα εύρος 4% – 4,25% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.