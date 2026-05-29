Η Ουγγαρία θα λάβει 16 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια – Απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

Σημαντική οικονομική ενίσχυση αναμένεται να λάβει η Ουγγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αρνούνταν να εκπληρώσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Η Ουγγαρία λόγω της εκλογής του νέου πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ θα λάβει 16 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έχοντας φυσικά ως προαπαιτούμενο να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που οφείλουν να πραγματοποιούν χώρες της ΕΕ.

Η ΕΕ βρισκόταν τα τελευταία δύο χρόνια σε σύγκρουση με την Ουγγαρία, λόγω της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ακροδεξιός από πολλές φωνές εντός της Ένωσης λόγω της παραβίασης του Κράτους Δικαίου, αλλά και λόγω υποθέσεων διαφθοράς.

Ο Μαγιάρ έφθασε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (28.5.2026) για να διαπραγματευθεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων και συναντήθηκε με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν εξέφρασε την ικανοποίηση της για «τον άνεμο αλλαγής» που έφερε στη χώρα η κυβέρνηση Μαγιάρ, ενώ δήλωσε πως «εργαζόμαστε σε ένα ισχυρό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου».