Γαλλία – Ισπανία: Πληθωριστικές πιέσεις φέρνουν πιο κοντά την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό από το 2024, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια.

Οι εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν για τον πληθωρισμό σε δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.

Στη Γαλλία η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο, με τους δείκτες του Μαΐου να δείχνουν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται και η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχωρεί.

Οι τιμές καταναλωτή, ωθούμενες από την αύξηση του κόστους ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο, αυξήθηκαν κατά 2,8% στη Γαλλία, σε σχέση με ένα χρόνο και κατά 3,6% στην Ισπανία , σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίαζει το Bloomberg.

Οι εκθέσεις αυτές σηματοδοτούν την έναρξη μιας σειράς δημοσιεύσεων που θα ακολουθήσουν από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, οι οποίες θα βοηθήσουν τους αξιωματούχους της ΕΚΤ να κατανοήσουν σε ποιο βαθμό η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και αν χρειάζεται να αντιδράσουν.

Οι πιέσεις στις τιμές έχουν ενταθεί στην Ιταλία, ενώ στη Γερμανία έχουν μειωθεί ελαφρώς, παραμένοντας όμως και οι δύο χώρες πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας για την ευρωζώνη των 21 κρατών μελών στο σύνολό της αναμένεται να ξεπεράσουν περαιτέρω το επίπεδο του 3% που έφτασε τον Απρίλιο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ και Φίλιπ Λέιν, θεωρούν όπως αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξηθεί για πρώτη φορά από το 2023. Έχοντας επιλέξει να μην εφαρμόσουν αυστηρότερη πολιτική τον Απρίλιο, οι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένες δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού ήταν «αναπόφευκτες».