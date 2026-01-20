Διεθνή

Bloomberg: H Τουρκία βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η TPAO, θα συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις
Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πετρελαϊκή Chevron για την κοινή εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg.

Η Turkish Petroleum, γνωστή ως TPAO, θα συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Η πιθανή συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας και έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκίας, αναφέρει το Bloomberg. Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχές Ιανουαρίου η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με θυγατρική της αμερικανικής πετρελαϊκής ExxonMobil, για έρευνες σε νέες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Η Chevron διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξερεύνησης και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Chevron στο Bloomberg. «Η πολιτική μας είναι να μην σχολιάζουμε εμπορικά θέματα», πρόσθεσε, ενώ η Άγκυρα από την μεριά της αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron – από κοινού με την HELLENiQ Energy – συμμετέχει στον διαγωνισμό που διεξάγει η Ελλάδα, για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η Άγκυρα έχει επιδιώξει να μειώσει την σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Toν Ιούλιο του περασμένου έτους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία αγόρασε δύο ακόμη πλωτά γεωτρύπανα για έρευνες υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη, με τον στόλο της TPAO να φτάνει πλέον τα 6.

