Bloomberg: Η κρίση εμπιστοσύνης στην Ευρώπη ασκεί πίεση στην Φον ντερ Λάιεν

Την ανησυχία τους σε δράση προσπαθούν να μετατρέψουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε έναν ολοένα και πιο εχθρικό κόσμο καθώς έχουν δει το μπλοκ να τίθεται στο περιθώριο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την Ουκρανία και να εξαναγκάζεται σε μια ταπεινωτική εμπορική συμφωνία από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Απέτυχαν, για άλλη μια φορά, να αναπροσαρμόσουν τη σχέση τους με το Πεκίνο και είδαν μια ακόμη γαλλική κυβέρνηση να καταρρέει λόγω ενός αδιεξόδου στον προϋπολογισμό, ενώ οι γνωστές διαιρέσεις παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής απάντησης στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με το Bloomberg. Καθώς οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία εγκαταλείπουν την βασισμένη σε κανόνες τάξη που στήριζε την ευρωπαϊκή ευημερία για δεκαετίες, πολλοί ηγέτες της ΕΕ γνωρίζουν τις τρομερές συνέπειες εάν δεν ανταποκριθούν στην πρόκληση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που γνωρίζει τις συνομιλίες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είναι το δυσάρεστο σκηνικό για την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη (9.9.25).

«Το κοινό στοιχείο τώρα είναι ο φόβος», δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός και επίτροπος της ΕΕ Μάριο Μόντι.

Ένα θέμα της ομιλίας της θα είναι η έκκληση για δράση, ιδίως όσον αφορά την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες. Μια εκπρόσωπος της επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της ομιλίας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η von der Leyen ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία της πριν από 10 μήνες, προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι αγωνίζονται για την ελευθερία και την κυριαρχία τους. Ωστόσο, η επιτροπή της έχει υποστεί μια σειρά από ήττες.

Για να αποτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αποδέχτηκε μια μη ισορροπημένη εμπορική συμφωνία που θα καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά αγαθά που αποστέλλονται στην ΕΕ, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν δασμούς 15%. Παρά τις παραχωρήσεις αυτές, ο Τραμπ εξακολούθησε να απειλεί με περισσότερα αντίποινα, αφού η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,5 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Google της Alphabet την περασμένη εβδομάδα.

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Xi Jinping αγνόησε τις προειδοποιήσεις της σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εκτός εάν η Κίνα ανοίξει τις πόρτες της στις ευρωπαϊκές εταιρείες, και αρνήθηκε να εγγυηθεί την προμήθεια κρίσιμων ορυκτών που έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιρροής του Πεκίνου στις Βρυξέλλες. Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων στη Γάζα, παρά τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων ηγετών, έχουν υπογραμμίσει το αίσθημα αδυναμίας.

Παρά τις φήμες περί εδραίωσης μιας νέας πολυμερούς συμμαχίας από την Ευρώπη χωρίς τις ΗΠΑ, το μπλοκ μοιάζει περισσότερο με έναν μικρό παίκτη παρά με μια παγκόσμια δύναμη, δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ – αμυντικός, απροετοίμαστος και πολύ φοβισμένος για να δράσει.

«Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να προωθήσει ένα μέτωπο χωρών με παρόμοια νοοτροπία για να αντισταθμίσει την απουσία των ΗΠΑ», δήλωσε η Alicia Garcia Herrero , οικονομολόγος στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες.

Για να αλλάξει αυτή τη δυναμική, η επικεφαλής της επιτροπής σχεδιάζει να αυξήσει την εστίαση στα σχέδια της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία εντός πέντε ετών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της, με συγκεκριμένα ορόσημα στο πλαίσιο του σχεδίου ετοιμότητας του 2030. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το σχέδιο κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου.

Η φον ντερ Λάιεν θέλει επίσης να θεσπίσει ένα τακτικό χρονοδιάγραμμα για την Κομισιόν, ώστε να επιβλέπει την στρατιωτική ενίσχυση και να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους, όπως ακριβώς κάνει και σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα.

Οι εθνικές πρωτεύουσες θα πρέπει να είναι πιο πρόθυμες να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες της επιτροπής για την άμυνα, δεδομένης της επιδείνωσης της σχέσης με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Μόντι.

«Το αίσθημα του επείγοντος είναι ένα ένστικτο επιβίωσης», είπε ο Μόντι. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό θα μας φέρει επίσης αρκετά γρήγορα ένα αίσθημα υπερηφάνειας».

Αλλά η von der Leyen αντιμετωπίζει αυξανόμενες αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον μπορεί να αναβιώσει την επιρροή της ΕΕ.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και με μεγάλη έλλειψη ηγεσίας», πρόσθεσε ο Γκαρσία Ερέρο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταρτίζουν τέτοια σχέδια εδώ και χρόνια και ένας άλλος πρώην Ιταλός ηγέτης, ο Μάριο Ντράγκι , απηύθυνε το δικό του κάλεσμα για δράση πριν από ένα χρόνο.

Τίποτα από αυτά δεν έχει εμποδίσει αντιπάλους όπως η Κίνα, η Ρωσία ή οι ΗΠΑ από το να βρουν τρόπους να διχάσουν τα κράτη μέλη και να εμποδίσουν την ΕΕ να ενεργεί ως μπλοκ. Οι μακροχρόνιες διαφορές σχετικά με την οικονομική πολιτική έχουν επίσης εμποδίσει την ΕΕ να ασκήσει το βάρος της στις κεφαλαιαγορές, την παραγωγή ενέργειας ή άμυνας, ενώ τα εσωτερικά προβλήματα σε βασικές οικονομίες όπως η Γαλλία υπονομεύουν τον δυναμισμό του μπλοκ.

Οι χώρες της ΕΕ δεν επενδύουν επαρκώς στον στρατό εδώ και χρόνια

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να αποκαταστήσει την αίσθηση ότι η ΕΕ μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η επικεφαλής της επιτροπής στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας το υψηλό κόστος ενέργειας, μειώνοντας τη ρύθμιση και συνάπτοντας περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, όπως αυτές με τις νοτιοαμερικανικές οικονομίες της Mercosur ή της Ινδίας.

Σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θέλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι στην εύρεση οικονομικά προσιτής στέγασης ή στην πληρωμή των λογαριασμών τους.

Η επιτροπή κατήρτισε μια λίστα με προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στις αρχές του έτους, αλλά μέχρι στιγμής έχουν προκύψει μόνο λίγες νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, με τους κορυφαίους αξιωματούχους να έχουν απορροφηθεί στις συναλλαγές με την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τις τακτικές της von der Leyen, οι οποίες επιδιώκουν να μεταφέρουν περισσότερη εξουσία από τις πρωτεύουσες στις Βρυξέλλες, όπως ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Η φον ντερ Λάιεν φαίνεται να θέλει να αναλάβει την ηγεσία στον συντονισμό της ενίσχυσης της άμυνας, δήλωσαν ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται πρωτίστως για εθνική αρμοδιότητα. Ενώ αυτό μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο σε μικρότερες χώρες που επικεντρώνονται στην εξεύρεση τρόπων για να κινηθεί η ΕΕ ταχύτερα και συγχρονισμένα, είναι πιθανό να δημιουργήσει ένταση με την πατρίδα της, τη Γερμανία, η οποία μέχρι στιγμής πραγματοποιεί τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των νέων αμυντικών δαπανών.