Δασμοί Τραμπ: Το νέο τοπίο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και οι ανησυχίες της ΕΕ

Έξι μήνες μετά τη δύσκολη εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκ νέου σε τροχιά αβεβαιότητας για τους αμερικανικούς δασμούς, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει όλους τους ανταποδοτικούς δασμούς που είχε επιβάλει με διατάγματα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τον νόμο του 1977 για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).

Η αμερικανική κυβέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει αμέσως μετά την απόφαση ότι θα χρησιμοποιήσει άλλες νομικές οδούς για να εφαρμόσει την πολιτική των δασμών της. Σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου τόνισε, επίσης, ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες – όπως τη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα – ζητώντας και από τις αντισυμβαλλόμενες χώρες να τις σεβαστούν. Ωστόσο, με δεδομένη την αλλαγή του νομικού πλαισίου, οι συμφωνίες αυτές «είναι στον αέρα» και για τον λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της συμφωνίας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι εναλλακτικές δυνατότητες για επιβολή δασμών που έχει στη διάθεσή της η αμερικανική κυβέρνηση αποτελούν ένα παζλ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει μία αλλαγή επί το δυσμενέστερο των όρων της συμφωνίας του περασμένου Αυγούστου (γνωστής και ως συμφωνίας του Τέρνμπερι), στην οποία έχουν προσαρμοστεί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,

Ήδη από την περασμένη Τρίτη, στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν ισχύουν οι δασμοί 15%, που προβλέπονταν για τα περισσότερα προϊόντα με βάση τη συμφωνία του Τέρνμπερι. Εφαρμόζεται πλέον ένας νέος οριζόντιος δασμός 10%, με βάση τον νόμο για το εμπόριο των ΗΠΑ του 1974 που δίνει (άρθρο 122) τη δυνατότητα εφαρμογής για 150 ημέρες ενός τέτοιου μέτρου, εφόσον υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Μία παράταση πέραν του πενταμήνου θα είναι δυνατή μόνο με την έγκριση του Κογκρέσου.

Στον συντελεστή 10% προστίθενται, όμως και οι δασμοί που τυχόν υπήρχαν πριν την εμπορική συμφωνία, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 3%-4%. Αυτό σημαίνει ότι για κάποια προϊόντα η συνολική επιβάρυνση θα είναι λίγο χαμηλότερη σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο και για κάποια άλλα λίγο υψηλότερη. Μία αβεβαιότητα που υπάρχει είναι αν η πρόθεση του Τραμπ να αυξήσει τον ενιαίο συντελεστή στο 15% – το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό με βάση το άρθρο 122 – ισχύσει και για τα ευρωπαϊκά προϊόντα καθώς σε μία τέτοια περίπτωση, η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα αντιμετώπιζε μία δυσμενέστερη κατάσταση Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμσον Γκριρ, δήλωσε πάντως την Τετάρτη ότι ο συντελεστής 15% θα αφορά μόνο ορισμένες χώρες, υπονοώντας ότι δεν θα εφαρμοστεί για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει εμπορική συμφωνία.

Ωστόσο, παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι υπάρχουν νομικές δυσκολίες στη διατύπωση του σχετικού διατάγματος, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβληθεί νομικά, Συνεπώς, μένει να φανεί αν θα υπάρξει μία τέτοια φόρμουλα, η οποία θα επανάφερε ως έναν βαθμό και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των επιχειρήσεων άλλων χωρών που δεν έχουν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Η αβεβαιότητα, όμως, δεν τελειώνει εδώ καθώς το καθεστώς που ισχύει από την περασμένη Τρίτη αναμένεται να είναι προσωρινό. Θεωρείται απίθανο το Κογκρέσο να συμφωνήσει στην παράτασή του, με δεδομένη την αρνητική στάση όχι μόνο Δημοκρατικών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στελεχών στους δασμούς. Γι’ αυτό και ο Τραμπ είπε στην ομιλία του στο Κογκρέσο ότι δεν θα ζητήσει μία τέτοια έγκριση. Αυτό που θα κάνει είναι να χρησιμοποιήσει άλλες διατάξεις νόμων για την επιβολή σε πιο μακροχρόνια βάση δασμών, οι οποίοι θα έχουν πάντως διαφορετική αιτιολογική βάση.

Οι δυνατότητες που έχει είναι κατά βάση δύο: