Δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ: Σε ποιους κλάδους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές της ΕΕ

Οι ΗΠΑ δύσκολα μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις εισαγωγές από την ΕΕ βραχυπρόθεσμα, όπως δείχνει μια νέα ανάλυση του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW)
Σημαίες των ΗΠΑ και της ΕΕ
Φωτογραφία: iStock

Εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ είναι οι ΗΠΑ για τις εισαγωγές ορισμένων σημαντικών προϊόντων όπως τα χημικά προϊόντα και τα μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ δύσκολα μπορούν να αντικαταστήσουν αυτές τις εισαγωγές από την ΕΕ βραχυπρόθεσμα, όπως δείχνει μια νέα ανάλυση του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW). Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να ενεργήσει με σημαντικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κλιμακώνει την εμπορική διαμάχη με την ΕΕ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξαρτώνται περισσότερο από τις ευρωπαϊκές εισαγωγές από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Αυτό αποδεικνύεται από μια νέα μελέτη του IW που χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Σε περισσότερες από 3.100 κατηγορίες προϊόντων, οι ΗΠΑ προήλθαν τουλάχιστον από το ήμισυ των εισαγωγών τους από την ΕΕ το 2024 — συνολικής αξίας περίπου 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδόν το 46% όλων των εισαγωγών των ΗΠΑ από την ΕΕ αφορά προϊόντα τα οποία η Ευρώπη είναι πιθανό να είναι δύσκολο να υποκαταστήσει.

Χημικά προϊόντα, μηχανήματα, μέταλλα – δύσκολα αντικαταστάσιμα για τις ΗΠΑ 

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από την ΕΕ από τις εισαγωγές είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ένα υψηλό ποσοστό τουλάχιστον 50% έχει επιμείνει τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν τα αγαθά είναι βιομηχανικά αγαθά και οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν. Τέτοια προϊόντα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποκατασταθούν βρίσκονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:  

  • Χημικά και συναφή προϊόντα: Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξία εισαγωγών άνω των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα, όπως ειδικές ορμόνες, με μερίδιο εισαγωγών των ΗΠΑ από την ΕΕ σχεδόν 95%. Οι ΗΠΑ εισάγουν σχεδόν το 90% των προϊόντων ινσουλίνης από την ΕΕ.    
  • Μηχανήματα και ηλεκτρικά είδη: Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα με συνολική αξία εισαγωγών σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μηχανήματα εμπρόσθιας φόρτωσης, μηχανές χύτευσης με εμφύσηση και ειδικούς διακόπτες κυκλώματος.
  • Βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα: Οι ΗΠΑ εισάγουν αγαθά αξίας περίπου πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την ΕΕ. Για παράδειγμα, ορισμένα ημιτελή μεταλλικά προϊόντα από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 72% των εισαγωγών των ΗΠΑ.

Η ΕΕ μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Τραμπ με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  

«Οι ΗΠΑ έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ΕΕ για πολλά βασικά προϊόντα», λέει η ειδικός του IW, Σαμίνα Σουλτάν. «Πολλά αγαθά δεν μπορούν να υποκατασταθούν βραχυπρόθεσμα». Η ΕΕ έχει μάλιστα ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι της Κίνας. «Επειδή οι ΗΠΑ μειώνουν τον κίνδυνο για την Κίνα, η ΕΕ καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη για αυτήν», σημειώνει ο ειδικός του IW, Γιούργκεν Μάθες. «Επομένως, η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίσει τις απειλές της Ουάσιγκτον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», λέει η Σουλτάν.  

Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Βρυξέλλες σε συναγερμό: Η Ρωσία δοκιμάζει την ανατολική πτέρυγα – Ασύμμετρο κόστος για τις χώρες πρώτης γραμμής
Οι παραβιάσεις σε Πολωνία και Εσθονία ενεργοποίησαν το Άρθρο 4, με τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την 1η Οκτωβρίου να συζητά τη στήριξη της ανατολικής πτέρυγας
Μαχητικά αεροσκάφη 3
Η ΕΕ προωθεί το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καθώς αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας
Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «Tα κράτη μέλη το βλέπουν ως μια πιθανή πορεία προς τα εμπρός και πρέπει να τα προετοιμάσουμε όλα σχετικά γρήγορα»
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γερμανία: Η χαλάρωση του φρένου χρέους για την άμυνα επιβάλλει περικοπές στις δαπάνες υγείας – Ωμή σύσταση της Bundesbank
«Aκόμα και χωρίς νέες επιβαρύνσεις, ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απαιτεί ήδη σημαντική εξυγίανση από το 2027 και μετά, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του χαλαρού φρένου χρέους», αναφέρει η Bundesbank
O Γερμανός καγκελάριος Μερτς 2
Αύξηση 12,5% στα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό και άνοδος στις αφίξεις – Αισιοδοξία για τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ
Όψη της Σαντορίνης από ψηλά
Ο Σι πιέζει τον Τραμπ να μην επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο
Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές και ρεαλιστικές και ανέφερε πως ο Σι ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσαν να χειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών προς όφελος και των δύο
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ
