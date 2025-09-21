Δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ: Σε ποιους κλάδους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές της ΕΕ

Εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ είναι οι ΗΠΑ για τις εισαγωγές ορισμένων σημαντικών προϊόντων όπως τα χημικά προϊόντα και τα μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ δύσκολα μπορούν να αντικαταστήσουν αυτές τις εισαγωγές από την ΕΕ βραχυπρόθεσμα, όπως δείχνει μια νέα ανάλυση του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW). Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να ενεργήσει με σημαντικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κλιμακώνει την εμπορική διαμάχη με την ΕΕ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξαρτώνται περισσότερο από τις ευρωπαϊκές εισαγωγές από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Αυτό αποδεικνύεται από μια νέα μελέτη του IW που χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε περισσότερες από 3.100 κατηγορίες προϊόντων, οι ΗΠΑ προήλθαν τουλάχιστον από το ήμισυ των εισαγωγών τους από την ΕΕ το 2024 — συνολικής αξίας περίπου 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδόν το 46% όλων των εισαγωγών των ΗΠΑ από την ΕΕ αφορά προϊόντα τα οποία η Ευρώπη είναι πιθανό να είναι δύσκολο να υποκαταστήσει.

Χημικά προϊόντα, μηχανήματα, μέταλλα – δύσκολα αντικαταστάσιμα για τις ΗΠΑ

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από την ΕΕ από τις εισαγωγές είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ένα υψηλό ποσοστό τουλάχιστον 50% έχει επιμείνει τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν τα αγαθά είναι βιομηχανικά αγαθά και οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν. Τέτοια προϊόντα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποκατασταθούν βρίσκονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Χημικά και συναφή προϊόντα: Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξία εισαγωγών άνω των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα, όπως ειδικές ορμόνες, με μερίδιο εισαγωγών των ΗΠΑ από την ΕΕ σχεδόν 95%. Οι ΗΠΑ εισάγουν σχεδόν το 90% των προϊόντων ινσουλίνης από την ΕΕ.

Μηχανήματα και ηλεκτρικά είδη: Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα με συνολική αξία εισαγωγών σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μηχανήματα εμπρόσθιας φόρτωσης, μηχανές χύτευσης με εμφύσηση και ειδικούς διακόπτες κυκλώματος.

Βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα: Οι ΗΠΑ εισάγουν αγαθά αξίας περίπου πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την ΕΕ. Για παράδειγμα, ορισμένα ημιτελή μεταλλικά προϊόντα από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 72% των εισαγωγών των ΗΠΑ.

Η ΕΕ μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Τραμπ με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

«Οι ΗΠΑ έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ΕΕ για πολλά βασικά προϊόντα», λέει η ειδικός του IW, Σαμίνα Σουλτάν. «Πολλά αγαθά δεν μπορούν να υποκατασταθούν βραχυπρόθεσμα». Η ΕΕ έχει μάλιστα ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι της Κίνας. «Επειδή οι ΗΠΑ μειώνουν τον κίνδυνο για την Κίνα, η ΕΕ καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη για αυτήν», σημειώνει ο ειδικός του IW, Γιούργκεν Μάθες. «Επομένως, η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίσει τις απειλές της Ουάσιγκτον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», λέει η Σουλτάν.