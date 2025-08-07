Δασμούς 100% στους ημιαγωγούς εξήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ – Για ποιους προβλέπονται εξαιρέσεις 

Τα σχέδια για δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε να εξαιρέσει εταιρείες όπως η Apple που μεταφέρουν την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας μια αναταραχή μεταξύ των εμπορικών εταίρων και των εταιρειών παγκοσμίως για να κατανοήσουν την απειλή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις προθέσεις του από το Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος αποκάλυψε σχέδια για επένδυση άλλων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εγχώρια μεταποίηση. Οποιαδήποτε εταιρεία επιδείξει παρόμοια δέσμευση θα εξαιρείται από τους δασμούς στα τσιπ – αν και ο Λευκός Οίκος θα επιβάλει ξεχωριστό φόρο στις εισαγωγές ηλεκτρονικών προϊόντων, από smartphones έως αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ημιαγωγούς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αιφνιδιαστική δήλωση του Τραμπ ανατρέπει περαιτέρω μια παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρονικών που ήδη υφίσταται μια τεκτονική αλλαγή, μετά από δεκαετίες εξάρτησης από την Κίνα. Η Apple προστέθηκε σε μια σειρά εταιρειών —από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. μέχρι τη Nvidia Corp.— που έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν συνολικά πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, επιχειρώντας να καθησυχάσουν μια κυβέρνηση αποφασισμένη να επαναφέρει τη μεταποίηση εντός των ΗΠΑ. Αν και μεγάλο μέρος αυτών των δεσμεύσεων αφορά ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις ή μακροπρόθεσμα σχέδια, φαίνεται πως αποδίδουν.

Την Πέμπτη, ο Υπουργός του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Ταϊβάν, Λιου Τσιν-τσινγκ, δήλωσε ότι η TSMC εξαιρείται από τους 100% αμερικανικούς δασμούς σε τσιπ, παρόλο που κάποιες τοπικές εταιρείες θα επηρεαστούν. Ο Υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας, Γεο Χαν-κου, δήλωσε στο τοπικό κανάλι SBS ότι τα τσιπ της Samsung Electronics Co. και της SK Hynix Inc. δεν θα επιβαρυνθούν με αυτούς τους δασμούς. Και οι δύο νοτιοκορεατικές εταιρείες ημιαγωγών έχουν ανακοινώσει επενδύσεις στις ΗΠΑ.

«Θα επιβάλουμε έναν πολύ υψηλό δασμό στα τσιπ και τους ημιαγωγούς, αλλά τα καλά νέα για εταιρείες όπως η Apple είναι πως, αν κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έχετε δεσμευτεί ξεκάθαρα ότι θα το κάνετε, τότε δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Αν και ο προτεινόμενος δασμός 100% ξεπερνά κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών, η υπόσχεση για εκτεταμένες εξαιρέσεις καθησύχασε τις αγορές. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν, ενώ οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές είχαν μικτά αποτελέσματα. Η εξαίρεση ισοδυναμεί με μεγάλη νίκη για την Apple και τον Τιμ Κουκ, οι οποίοι προετοιμάζονταν για σημαντικούς δασμούς.

Από την TSMC μέχρι την Eli Lilly & Co., περισσότερες από δώδεκα μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια από τότε που ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2024, με τους διευθύνοντες συμβούλους να επισκέπτονται το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα και στη συνέχεια τον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του.

«Η επενδυτική διάθεση έχει ενισχυθεί από τη δέσμευση 100 δισ. δολαρίων της Apple για κατασκευή στις ΗΠΑ και από την ανακούφιση ότι ο δασμός 100% του Τραμπ στα τσιπ είναι απίθανο να διαταράξει τις κύριες αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Μπίλι Λεούνγκ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Global X ETFs με έδρα το Σίδνεϊ. «Η ευθυγράμμιση της TSMC με τα σχέδια εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την προηγούμενη χαμηλή έκθεση στην Apple, έχουν βοηθήσει στην ανοδική πορεία της αγοράς».

Αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα ίσως αφορά τις προθέσεις του Τραμπ όσον αφορά τα ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά καταναλωτικής τεχνολογίας στον κόσμο. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ενδέχεται να ανακοινώσει ξεχωριστούς δασμούς σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν ημιαγωγούς ήδη από την επόμενη εβδομάδα, κάτι που θεωρητικά περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, από αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές μέχρι… ραδιόφωνα με ρολόι.

Η επιπλέον επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων της Apple στις ΗΠΑ θα περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα μεταποίησης, σχεδιασμένο να φέρει περισσότερο από την παραγωγή της Apple πίσω στις ΗΠΑ. Συνεργάτες της στο πρόγραμμα είναι η κατασκευάστρια γυαλιού Corning Inc., η Applied Materials Inc. και η Texas Instruments Inc.

Η Corning θα αφιερώσει ένα ολόκληρο εργοστάσιο στο Κεντάκι για την παραγωγή γυαλιού αποκλειστικά για την Apple, αυξάνοντας το εργατικό της δυναμικό στην πολιτεία κατά 50%, όπως δήλωσε η εταιρεία iPhone. Η Corning ήταν ήδη προμηθευτής της Apple, κατασκευάζοντας το γυαλί για το πρώτο iPhone στο ίδιο εργοστάσιο.

Η Apple είχε ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 500 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια μια μικρή επιτάχυνση σε σχέση με προηγούμενες επενδύσεις και σχέδια, με επιπλέον 39 δισ. σε δαπάνες και 1.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως. Με την ανακοίνωση αυτή, η συνολική της δέσμευση φτάνει τα 600 δισ. δολάρια.

Το ήδη προγραμματισμένο πακέτο των 500 δισ. περιλαμβάνει έργα όπως μια νέα μονάδα κατασκευής servers στο Χιούστον, μια ακαδημία προμηθευτών στο Μίσιγκαν και επιπλέον συνεργασία με υφιστάμενους προμηθευτές της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Αβέβαιες επιπτώσεις

Η εφαρμογή της απόφασης Τραμπ για τους δασμούς —την οποία, όπως είπε, δεν είχε κοινοποιήσει στον Κουκ πριν από την ανακοίνωση— θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις στον κλάδο της τεχνολογίας.

Πολλές από τις λεγόμενες «κατασκευάστριες τσιπ» δεν διαθέτουν δικές τους μονάδες παραγωγής, προτιμώντας να αναθέτουν την κατασκευή κυρίως στην TSMC και, σε μικρότερο βαθμό, στη Samsung. Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη (6.8.25) ότι το εργοστάσιο της Samsung στο Όστιν του Τέξας θα προμηθεύει τσιπ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος παραγωγής.

Αν και εταιρείες όπως η Nvidia, της οποίας ο CEO συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ,και η AMD έχουν διαφημίσει τη δέσμευσή τους να προμηθεύονται τσιπ από τις νέες εγκαταστάσεις της TSMC κοντά στο Φοίνιξ, εξακολουθεί να μην υπάρχει επαρκής προηγμένη παραγωγική ικανότητα εκτός Ανατολικής Ασίας, πόσο μάλλον εντός ΗΠΑ, για να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

Η Nvidia, όπως και η Apple, έχει δεσμευτεί να δαπανήσει μεγάλα ποσά στις ΗΠΑ και να ενισχύσει την τοπική προμήθεια. Ωστόσο, παραμένει μέρος μιας περίπλοκης παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν μπορεί εύκολα να αποσπαστεί και να αναπαραχθεί στις ΗΠΑ. Η αυξημένη αυτή δέσμευση έρχεται ενώ ο Τραμπ εντείνει την επιβολή δασμών, κάτι που αναμένεται να αυξήσει το κόστος για την Apple σε όλο το εύρος της διεθνούς της παραγωγής.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 50% στην Ινδία, μία από τις βασικές χώρες παραγωγής για την Apple, με το πρώτο μέρος να τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, μαζί με σειρά άλλων χωροθετημένων δασμών που στοχεύουν στη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων. Το δεύτερο μέρος, που τιμωρεί την Ινδία για αγορές ρωσικής ενέργειας, θα εφαρμοστεί αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος παρακολούθησε την ορκωμοσία του προέδρου και δώρισε στην οργανωτική επιτροπή της, έχει πιέσει για εξαιρέσεις στους δασμούς για τα iPhones της εταιρείας του. Τα περισσότερα iPhones που πωλούνται στις ΗΠΑ προέρχονται από την Ινδία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των άλλων προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch, iPad και MacBook, κατασκευάζονται στο Βιετνάμ, το οποίο υπέστη δασμό 20%.

Αν και οι λεπτομέρειες των δασμών και το πώς θα πληρούνται τα κριτήρια για εξαιρέσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ο Τραμπ ξεχώρισε την Apple του Κουκ ως παράδειγμα για το πώς μπορεί να αποφευχθεί η επιβάρυνση.

Οι υποσχόμενες επενδύσεις της Apple, όσο σημαντικές κι αν είναι, δεν φτάνουν τη συνολική μεταφορά της παραγωγής στις ΗΠΑ που ο Τραμπ και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν οραματιστεί και ενθαρρύνει. Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος απείλησε με τουλάχιστον 25% δασμό στην Apple εάν δεν μετέφερε την κατασκευή των iPhone στις ΗΠΑ — μία ημέρα μετά από συνάντησή του με τον Κουκ στον Λευκό Οίκο.

Ο Κουκ είπε στον πρόεδρο ότι η τελική συναρμολόγηση των iPhone «θα γίνεται αλλού για κάποιο διάστημα», τονίζοντας ωστόσο ότι αρκετά εξαρτήματα κατασκευάζονται ήδη στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, φανερά ικανοποιημένος, επαίνεσε τα σχέδια του επικεφαλής της Apple.

«Κοιτάξτε, δεν κάνει αυτού του είδους την επένδυση πουθενά αλλού στον κόσμο, ούτε κατά διάνοια. Η Apple επιστρέφει στην Αμερική», είπε για τον Κουκ o Αμερικανός Πρόεδρος.