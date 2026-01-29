Διεθνή

Fed: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Ντόναλντ Τραμπ – Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνεται ο νέος πρόεδρος στην θέση του Τζερόμ Πάουελ

Η θητεία του Πάουελ ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο του 2026
REUTERS
REUTERS / Aaron Schwartz

Προανήγγειλε ανακοινώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς σήμερα (29.01.2026) δήλωσε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει τον υποψήφιό που επέλεξε προς αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Η θητεία του Πάουελ ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο του 2026, ενώ ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες χαρακτηρίστηκε από εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αγορές περιμένουν εδώ και πολλές εβδομάδες την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

«Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα (…) θα ανακοινώσουμε τον επικεφαλής της Fed», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα ήθελε να υπαγορεύει τις αποφάσεις αυτού του ανεξάρτητου θεσμού και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τα σημερινά επιτόκια είναι «υπερβολικά υψηλά».

Διεθνή
