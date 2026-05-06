Κατάρρευση παραγωγής στον ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό 36ετίας λόγω του πολέμου στο Ιράν

Σε νέο χαμηλό 36 ετών έπεσε η παραγωγή αργού πετρελαίου του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνέχισε να περιορίζει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο και προκάλεσε περαιτέρω διακοπές της παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ μειώθηκε κατά 420.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 20,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, λόγω των μεγαλύτερων απωλειών στο Κουβέιτ και το Ιράν, όπως έδειξε η έρευνα. Η παραγωγή του οργανισμού είχε ήδη μειωθεί κατά 8,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δεκαετιών, όταν η σύγκρουση έκλεισε για πρώτη φορά τη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ.

Η απώλεια εφοδιασμού στον Περσικό Κόλπο – η μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου – έχει ενισχύσει τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, του diesel και της βενζίνης, απειλώντας με ένα νέο κύμα πληθωρισμού και παγκόσμια ύφεση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δέχονται πλήγματα από την ασταθή πορεία της αναζήτησης διπλωματικής λύσης, σημειώνοντας πτώση 7% στο Λονδίνο σήμερα (6.5.2026), μετά από αναφορές του Axios ότι οι ΗΠΑ βλέπουν μια επικείμενη συμφωνία.

Ο ΟΠΕΚ κλονίστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό, μετά από χρόνια τριβών με την ηγέτιδα χώρα του οργανισμού, τη Σαουδική Αραβία, σχετικά με τα όρια της παραγωγής.

Η έρευνα του Bloomberg για τον Απρίλιο περιλαμβάνει στοιχεία για τα ΗΑΕ για τον τελευταίο μήνα πριν η αποχώρησή τους τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου.

Η έρευνα έδειξε ότι το Κουβέιτ υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες τον περασμένο μήνα, με την παραγωγή να μειώνεται κατά 470.000 βαρέλια την ημέρα σε 800.000 την ημέρα – λιγότερο από το 1/3 των επιπέδων πριν από τη σύγκρουση. Οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν σε μόλις 22.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ακολουθεί το Ιράν, το οποίο είχε καταφέρει να διατηρήσει τις εξαγωγές του στα αρχικά στάδια του πολέμου, εμποδίζοντας παράλληλα άλλους να χρησιμοποιούν το Στενό, αλλά τώρα δέχεται πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό των αποστολών του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα (4.5.2026) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 50 πλοία από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου. Η παραγωγή του Ιράν μειώθηκε κατά 180.000 βαρέλια την ημέρα σε 3,05 εκατομμύρια την ημέρα, διπλασιάζοντας τη μείωση της από την έναρξη του πολέμου.