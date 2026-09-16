Fed: Η πρώτη αύξηση από το 2023, με το βασικό επιτόκιο στο 3,75% – 4%

Η Fed προχώρησε την Τετάρτη (16.9.2026) σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη άνοδο από τον Ιούλιο του 2023, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4%.

Η απόφαση της Fed σηματοδοτεί την επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων μετά από περισσότερο από τρία χρόνια, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, ενώ η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα.

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Οι νέες προβολές των αξιωματούχων της Fed δείχνουν ότι είναι πιθανή ακόμη μία αύξηση πριν από το τέλος του 2026, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters, καθώς 16 από τους 19 αξιωματούχους της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας βλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέσα στη χρονιά.

Μετά τη νέα αύξηση, οι αξιωματούχοι προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά κατά τη διάρκεια του 2027, ενώ οι μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από το 2028.

Στο 3,7% ο πληθωρισμός το 2026

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι νέες προβλέψεις της Fed είναι πιο απαισιόδοξες, αφού η κεντρική τράπεζα αναμένει πλέον ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026.

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Παράλληλα, εκτιμά ότι ο στόχος του 2% δεν θα επιτευχθεί πριν από το 2029 και η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί από την άνοδο του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Fed βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό και η αγορά εργασίας παραμένει σχετικά ισχυρή, την ώρα που ο πληθωρισμός απέχει ακόμη σημαντικά από τον στόχο του 2%.

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις

Οι νέες προβολές της Fed δείχνουν ότι η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, ενώ την ίδια στιγμή, η κεντρική τράπεζα διατηρεί την εκτίμησή της για ανεργία στο 4,1% το 2026 και προβλέπει ανάπτυξη 2,3%.

Η μακροπρόθεσμη εκτίμηση για το επιτόκιο της Fed αυξήθηκε στο 3,2%, από 3,1% στην προηγούμενη πρόβλεψη και όπως υπογραμμίζει το Reuters, η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί, επομένως, την επιστροφή της Fed σε αυξήσεις επιτοκίων μετά από περισσότερο από τρία χρόνια, ενώ οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού παραμένει στο επίκεντρο της νομισματικής πολιτικής.