Fed: Η μάχη Τραμπ – Γουόρς για τα επιτόκια και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Με την αγορά να προεξοφλεί πλέον σε μεγάλο βαθμό αύξηση των επιτοκίων, η συνεδρίαση της Fed την Τρίτη και την Τετάρτη (15 και 16 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα) εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τον νέο πρόεδρο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, αλλά και για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του πλανήτη, με τις αγορές να δίνουν πλέον περίπου 90% πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από δημοσκόπηση του Reuters, που δείχνει ακόμα ότι το 85% των οικονομολόγων, 86 από τους 101 που συμμετείχαν, αναμένει αύξηση από το σημερινό εύρος του 3,50%-3,75% στο εύρος του 3,75%-4%.

Η μεταστροφή των προσδοκιών ήταν ιδιαίτερα απότομη, καθώς μία εβδομάδα νωρίτερα, περίπου το 70% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούσε ότι η Fed θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Παράγοντας οι πληθωριστικές πιέσεις

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε στο 3,4% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη Fed έχει ο δομικός πληθωρισμός, (που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια) ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, περισσότερο από το 0,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η τιμή του Brent παραμένει κοντά στα 110 δολάρια ανά βαρέλι καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες πιέσεις στην ενέργεια και, κατ’ επέκταση, στον πληθωρισμό. Για τη Fed, ο συνδυασμός επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και υψηλότερου ενεργειακού κόστους καθιστά δυσκολότερη μια νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η πίεση του Τραμπ

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Γουόρς αντιμέτωπο με τον άνθρωπο που τον επέλεξε για την ηγεσία της Fed. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει χαμηλότερα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του CNBC.

Τη Δευτέρα (14.9.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώνουν το χαμηλότερο επιτόκιο παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα οικονομικά μοντέλα της Fed. Παράλληλα, έχει απειλήσει ακόμη και με περιορισμό του εμπορίου με χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ εμφανίζουν εμπορικά ελλείμματα, εάν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, μια αύξηση των επιτοκίων φαίνεται να είναι πλέον η πιθανότερη επιλογή για τον Κέβιν Γουόρς. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι η Fed πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%, ενώ η πρόσφατη επιτάχυνση των τιμών δυσκολεύει σημαντικά το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης ή της μείωσης των επιτοκίων.

Το δίλημμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον νέο πρόεδρο της Fed, καθώς ο Τραμπ τον επέλεξε με την προσδοκία ότι θα οδηγούσε σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Μια αύξηση μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γουόρς θα μπορούσε να φέρει τους δύο άνδρες σε ανοιχτή σύγκρουση, αν και ο ίδιος ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ θα στηρίξει την ανεξαρτησία του προέδρου της Fed.

Η Fed δρομολογεί εξελίξεις

Πέρα από την ίδια την απόφαση, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις νέες προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed και κυρίως στο αν θα αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο για νέες αυξήσεις.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters, περίπου 53% των οικονομολόγων αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν περίπου τέσσερις αυξήσεις έως τον Ιούλιο του 2027. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον την επικείμενη αύξηση ως μεμονωμένη κίνηση, αλλά ως πιθανή έναρξη ενός νέου κύκλου σύσφιξης.

Η απόφαση της Τετάρτης αποκτά έτσι διπλή σημασία. Από τη μία, η Fed καλείται να αντιμετωπίσει έναν πληθωρισμό που παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%. Από την άλλη, ο Γουόρς θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να χαράξει τη νομισματική πολιτική με βάση τα οικονομικά δεδομένα, ακόμη και όταν η επιλογή αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Για τις αγορές, επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον τόσο αν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια την Τετάρτη, όσο πόσο επιθετικά θα κινηθεί στη συνέχεια και αν ο Γουόρς θα επιλέξει τελικά τη γραμμή της καταπολέμησης του πληθωρισμού, παρά την πίεση του Τραμπ για φθηνότερο χρήμα.