Σαουδική Αραβία: Η διακοπή του αγωγού East – West κίνδυνος για απώλεια 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου

Η Σαουδική Αραβία θα ξεμείνει από αποθέματα πετρελαίου για εξαγωγές εάν δεν επανεκκινήσει τον κύριο αγωγό της προς την Ερυθρά Θάλασσα εντός των ημερών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια αγορά.

Πρόκειται για απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς, δήλωσαν Σαουδάραβες αγοραστές και έμποροι πετρελαίου. Μια περαιτέρω μείωση των ροών από τη Σαουδική Αραβία θα επιδεινώσει την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων σε ιστορικά υψηλά, έχει αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από την οικονομική κρίση του 2008.

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Από τότε που οι επιθέσεις με drones ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης την Παρασκευή (11.9.2026), το Ριάντ δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της ζημιάς ή για πόσο καιρό η διαδρομή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Πηγές του Reuters ανέφεραν εκτιμήσεις ότι η αποκατάσταση της ζημιάς μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε με έξι εβδομάδες ή ότι θα μπορούσε να επισκευαστεί νωρίτερα και να ξαναρχίσει η άντληση εν μέρει όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επισκευές.

Η εναλλακτική διαδρομή

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο αγωγός που διασχίζει την έρημο κατά μήκος της Αραβικής Χερσονήσου έχει γλιτώσει τη Σαουδική Αραβία από το κύριο βάρος των επιπτώσεων του ​κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ εν μέσω πολέμου, παραλύοντας τις εξαγωγές των γειτονικών χωρών.

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Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο έχει χρησιμοποιήσει τον αγωγό για να ανακατευθύνει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή, περίπου το 4% της παγκόσμιας προσφοράς, στο λιμάνι του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Με τον αγωγό εκτός λειτουργίας, το Γιανμπού έχει πλέον αποθέματα για να διατηρήσει τις εξαγωγές του για μόλις πέντε έως επτά ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters.

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης αποθέματα για να προμηθεύει πελάτες για αρκετές ημέρες από τα λιμάνια της Αιγύπτου στο Άιν Σούχνα, στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης του Γιανμπού ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας, με την Άιν Σούχνα και την Σίντι Κερίρ να μπορούν να αποθηκεύσουν 18 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια βαρέλια αντίστοιχα. Τα αποθέματα θα εξαντληθούν εάν δεν επαναλειτουργήσει σύντομα ο αγωγός east-west (Ανατολής-Δύσης).

Εξάλλου, η προσφορά πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη μειωθεί σε χαμηλότερο τριών δεκαετιών από τον Αύγουστο λόγω των μειωμένων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τον IEA (Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια). Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί φέτος κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου 6%, εκτίμησε ο IEA την Παρασκευή (11.9.2026).

Ας σημειωθεί ότι η Μέση Ανατολή προμήθευε περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα πριν από τον πόλεμο. Οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επιβραδυνθεί σε μόλις 6 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αναφέρουν πηγές της βιομηχανίας.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε στον ΟΠΕΚ την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή πετρελαίου της είχε μειωθεί σε μόλις 6,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο από 10,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου.