Ρωσία: Τα ουκρανικά χτυπήματα πιέζουν την παραγωγή πετρελαίου – Φόβοι για παγκόσμιες αυξήσεις

Νέα υποβάθμιση των προβλέψεών του για τη ρωσική παραγωγή πετρελαίου έκανε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, μεταξύ άλλων σε διυλιστήρια, περιορίζουν την παραγωγική και διυλιστική ικανότητα της χώρας.

Ο IEA μείωσε κατά 125.000 βαρέλια την ημέρα την πρόβλεψή του για τη ρωσική παραγωγή αργού το 2026, στα 8,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας συνεχίζουν να επηρεάζουν την παραγωγή.

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Για το 2027, ο Οργανισμός προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της πρόβλεψης, κατά 235.000 βαρέλια την ημέρα, στα 8,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σημαντική πτώση της ρωσικής παραγωγής τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η παραγωγή αργού πετρελαίου μειώθηκε στα 8,36 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τον Ιούλιο και κατά 940.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με το υψηλό του Ιανουαρίου, όταν είχε ανέλθει στα 9,3 εκατ. βαρέλια. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή ήταν χαμηλότερη κατά 695.000 βαρέλια την ημέρα.

Παράλληλα, προσχέδιο κυβερνητικής πρόβλεψης που δημοσίευσε το Reuters δείχνει ότι η Ρωσία αναμένει για το 2026 την παραγωγή πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, ενώ έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω και τις εκτιμήσεις της για τις εξαγωγές καυσίμων το 2026 και το 2027. Η Ρωσία έχει σταματήσει από τον Απρίλιο του 2023 να δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου.

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Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το αργό πετρέλαιο, αλλά και τα προϊόντα διύλισης. Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία ρωσικών διυλιστηρίων, περιορίζοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές καυσίμων.

Ο IEA επισημαίνει ότι οι εντεινόμενες επιθέσεις έχουν οδηγήσει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων σε σχεδόν πλήρη διακοπή, ενώ οι καθαρές εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία και τις χώρες του Κόλπου ήταν τον Αύγουστο κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερες σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Δυσοίωνες εξελίξεις

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή αγορά, καθώς η διαθεσιμότητα ντίζελ έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά. Εκπρόσωποι της πετρελαϊκής αγοράς προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες προμήθειες diesel αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έχουν πλήξει τη λειτουργία διυλιστηρίων. Το έλλειμμα diesel από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία εκτιμάται περίπου στα 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ τα περιθώρια διύλισης diesel έχουν εκτοξευθεί.

Ωστόσο, στο ρεπορτάζ του Reuters τονίζεται πως οι εξαγωγές ρωσικού αργού δεν έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, διατηρήθηκαν περίπου στα 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έναντι 6,4 εκατ. βαρελιών τον Ιούνιο. Παρά τη μείωση, παρέμειναν περίπου 23% υψηλότερες από τον Φεβρουάριο.

Η εικόνα όπως επισημαίνεται είναι πιο σύνθετη, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις περιορίζουν την παραγωγή και πλήττουν ιδιαίτερα τη διυλιστική δραστηριότητα και τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ οι εξαγωγές αργού εξακολουθούν μέχρι στιγμής να παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η περαιτέρω μείωση της παραγωγής, ωστόσο, αυξάνει τον κίνδυνο να περιοριστούν περισσότερο και οι διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγές τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ήδη εξαιρετικά πιεσμένη διεθνή αγορά πετρελαίου. Ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 5,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026, στα 100,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με τις απώλειες να κατανέμονται στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία. Τον Αύγουστο, τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά περίπου 95 εκατ. βαρέλια, ενώ οι συνολικές απώλειες αποθεμάτων από τον Φεβρουάριο έχουν φτάσει τα 507 εκατ. βαρέλια.

Η πίεση στις τιμές έχει ήδη περάσει στην αγορά. Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων, και ιδιαίτερα του ντίζελ, βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του έφτασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικ Γουίρθ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τα «μαξιλάρια» που είχαν συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν πλέον εξαντληθεί και ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν ανοδικοί τους επόμενους μήνες.

Έτσι, οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα πίεσης σε μια παγκόσμια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές στην προσφορά. Η μείωση της ρωσικής παραγωγής και, κυρίως, η ζημιά στη διυλιστική ικανότητα της χώρας ενισχύουν τις πιέσεις στην αγορά καυσίμων, την ώρα που τα παγκόσμια αποθέματα υποχωρούν και οι διαθέσιμες εναλλακτικές ποσότητες παραμένουν περιορισμένες.