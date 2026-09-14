Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς στο ιρλανδικό ουίσκι – Προσδοκίες για τις εξαγωγές κρασιού και ποτών από την Ευρώπη

Tην υπόσχεση ότι θα άρει τον δασμό 10% στο ιρλανδικό ουίσκι έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της επίσκεψής του στην Ιρλανδία χθες Κυριακή (13.9.2026).

Ο δασμός στο ουίσκι εντάσσεται στους δασμούς που επιβάλλονται σε όλες τις εξαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ΗΠΑ.

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Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μπροστά σε ένα πλήθος Ιρλανδών οπαδών του γκολφ σε ένα τουρνουά που πραγματοποιήθηκε σε γήπεδο που ανήκει στην οικογένειά του. Συναντήθηκε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν στο Δουβλίνο το Σάββατο, στο πλαίσιο μιας διήμερης επίσκεψης στη χώρα.

Σε ερώτημα που τους απηύθυναν για το αν θα μπορούσε να αποσύρει στους δασμούς από το ουίσκι, ο Τραμπ απάντησε: «…Είπα, εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι θα άρω τους δασμούς από το ιρλανδικό ουίσκι» για να ακολουθήσουν δυνατές ζητωκραυγές από το πλήθος.

Οι δασμοί στις εισαγωγές από την Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι οι εξαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών προς τις ΗΠΑ συμπεριλήφθηκαν σε δασμό 15% που εφαρμόστηκε στα περισσότερα είδη στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που επιτεύχθηκε πέρυσι.

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Οι επόμενοι νέοι δασμοί των ΗΠΑ σε 60 εμπορικούς εταίρους τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, μείωσαν τον συντελεστή στο 10%.

Ο Ιρλανδικός Σύνδεσμος Ουίσκι (IWA) χαιρέτισε την ανακοίνωση και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με άλλους συνδέσμους της ΕΕ και των ΗΠΑ για να εξασφαλίσει την επιστροφή στη συμφωνία μηδενικών δασμών για όλες τις εξαγωγές ποτών.