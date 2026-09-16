«Βουτιά» 6% στο τουρκικό χρηματιστήριο – Τι προκάλεσε το ισχυρό sell-off στον BIST 100

Ισχυρές ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν στο χρηματιστήριο της Τουρκίας την Τετάρτη (16.9.2026), με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη BIST 100 να κλείνει στο -5,54%.

Ο BIST 100 στο χρηματιστήριο της Τουρκίας είχε καταγράψει ενδοσυνεδριακά μέσα στη μέρα ακόμα και απώλειες που έφτασαν στο 7,69%, ενώ σημειώθηκε διακοπή της συνεδρίασης όταν οι απώλειες έφτασαν στο 5,54%, απόδοση που αποτελεί χαμηλό τριών μηνών.

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Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg, η πτώση διεύρυνε τις απώλειες του δείκτη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και τον έθεσε σε τροχιά για τη μεγαλύτερη διήμερη υποχώρησή του από τον Φεβρουάριο του 2023. Όλες οι μετοχές του δείκτη, εκτός από μία, κινήθηκαν πτωτικά.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στην κρίση ρευστότητας και στην απώλεια εμπιστοσύνης στον κλάδο των τουρκικών επενδυτικών funds.

Η Pusula Portfoy που διαχειρίζεται επενδυτικά funds για λογαριασμό επενδυτών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ορισμένα επενδυτικά και market funds της δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς, με αποτέλεσμα να προκληθεί φόβος για πρόβλημα ρευστότητας κάτι που οδήγησε τους επενδυτές να αποσύρουν μαζικά κεφάλαια.

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Χαρακτηριστικό είναι ότι την Τετάρτη οι καθαρές εκροές από τουρκικά επενδυτικά funds έφτασαν τα 55 δισ. λίρες (1,13 δισ. δολάρια). Για να αντιμετωπίσουν τα αιτήματα εξαγοράς, οι διαχειριστές πιθανότατα πούλησαν πρώτα τις πιο ρευστοποιήσιμες μετοχές, μεταξύ των οποίων και μετοχές που συμμετέχουν στον BIST 100, κίνηση που δημιούργησε ευρύτερο κύμα πωλήσεων στο χρηματιστήριο της Τουρκίας.

Παράλληλα, το Bloomberg επισημαίνει ότι εδώ και μήνες υπήρχαν ανησυχίες για funds με μεγάλη έκθεση σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμες μετοχές, ενώ οι νέοι κανόνες της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής στα τέλη Αυγούστου έβαλαν περιορισμούς σε τέτοιες τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ρυθμιστική αρχή της κεφαλαιαγοράς αυστηροποίησε στα τέλη Αυγούστου τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, με τους νέους κανόνες να θέτουν συγκεκριμένα όρια και πλαφόν, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεση των hedge funds σε συνδεδεμένα μέρη και σε επενδύσεις με μεγάλη συγκέντρωση.