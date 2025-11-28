Γαλλία: Απροσδόκητα υψηλός ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Απροσδόκητα αμετάβλητος παρέμεινε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στη Γαλλία ενώ στην Ισπανία υποχώρησε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάμεικτη εικόνα για τις τιμές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η ένδειξη για τη Γαλλία παρέμεινε σταθερή στο 0,8%, αψηφώντας τις προβλέψεις ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε στο 1%. Εν τω μεταξύ, η ένδειξη για την Ισπανία επιβραδύνθηκε στο 3,1%. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπε συγκράτηση στο 3%.

Ο πληθωρισμός παραμένει κάτω από το 1% στη Γαλλία, πάνω από το 3% στην Ισπανία

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος μιας πολυάσχολης ημέρας με ενημερώσεις για τον πληθωρισμό από τις τέσσερις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης και θα βοηθήσουν στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προτού καθορίσει τα επιτόκια για τελευταία φορά φέτος, τον Δεκέμβριο.

Το ποσοστό της Ιταλίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 1,3%, ενώ της Γερμανίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 2,4%. Το αποτέλεσμα για το νομισματικό μπλοκ των 20 χωρών, το οποίο θα ανακοινώσει τα στοιχεία στις 2 Δεκεμβρίου, είναι πιθανό να κυμαίνεται γύρω στο 2,1% του Οκτωβρίου – κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους ενέργειας. Τα στοιχεία της Παρασκευής (28.11.25) για τον Νοέμβριο έδειξαν ότι οι τιμές για τις υπηρεσίες επικοινωνιών μειώθηκαν και τα μεταποιημένα προϊόντα κατέγραψαν απότομη πτώση.