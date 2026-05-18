Ρωσικό πετρέλαιο: ΟΙ ΗΠΑ παρατείνουν την απαλλαγή από τις κυρώσεις για φορτία μέσω θαλάσσης

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θάλασσας, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Οι ΗΠΑ είχαν άρει προ εβδομάδων τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο προκειμένου να ενισχυθούν τα κράτη που έχουν ανάγκη λόγω των τεράστιων δυσκολιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η προηγούμενη διορία που είχαν δώσει οι ΗΠΑ έληξε το Σάββατο (16.5.2026) αλλά το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ αποφάσισε να παρατείνουν την απαλλαγή από κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, για τουλάχιστον 30 μέρες ακόμη.

Η εξαίρεση είχε εκδοθεί αρχικά τον Μάρτιο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου και να μετριαστούν οι απότομες αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, επιτρέποντας την απελευθέρωση ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που είχαν δεσμευτεί σε δεξαμενόπλοια.

Η κίνηση αυτή έχει κάνει ελάχιστα για να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου, αλλά έχει ωφελήσει την Ινδία, η οποία ήταν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου πριν από την επιβολή αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, με στόχο να πιεστεί η Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα (18.5.2026), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, αυξήθηκαν περίπου 1,5% στα περίπου 111 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για την προσφορά υπερίσχυσαν της παράτασης της εξαίρεσης για το ρωσικό πετρέλαιο και μιας αναφοράς ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την προσωρινή άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες.