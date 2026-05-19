Αυστραλία: Εξασφάλισε από την Κίνα 600.000 βαρέλια αεροπορικού καυσίμου

Η Αυστραλία εισάγει το 80% των καυσίμων που καταναλώνει
Με την ενεργειακή κρίση να «γονατίζει» καθημερινά όλο και περισσότερους οικονομικούς τομείς λόγω της ανεπάρκειας καυσίμων, η Αυστραλία καταφέρνει να πάρει σημαντική βοήθεια από την Κίνα στην μορφή 600.000 βαρελιών ή περίπου 100 εκατ. λίτρα αεροπορικού καυσίμου.

Οι παραδόσεις (πρόκειται να ολοκληρωθούν σε τρεις δόσεις) στην Αυστραλία αναμένεται να ξεκινήσουν από τον Ιούνιο και θεωρούνται κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία των μεταφορών, ιδιαίτερα της αεροπορίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα, καθώς η ενεργειακή κρίση έχει «καταπιεί» τα αυστραλιανά αποθεματικά

Η Αυστραλία εισάγει περίπου το 80% των καυσίμων που καταναλώνει, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε διεθνείς διακυμάνσεις τιμών και πιθανές διακοπές εφοδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Κίνα από τον Μάρτιο έως τώρα δεν είχε εξάγει καύσιμα φοβούμενη για τη δική της επάρκεια.

Οι συμφωνίες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός κρατικού προγράμματος ύψους περίπου 7,5 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Σημειώνεται πως η αυξανόμενη αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχει οδηγήσει πολλές χώρες να επανεξετάζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να ενισχύουν τα αποθέματά τους, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ελλείψεων.

