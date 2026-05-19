Ρωσικό πετρέλαιο: Ξεμπλόκαρε το Νοβοροσίσκ και ο Τραμπ έδωσε νέα «σανίδα σωτηρίας» με την άρση των κυρώσεων

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκαν κατακόρυφα την περασμένη εβδομάδα, μετά την επανεκκίνηση των αποστολών αργού πετρελαίου από όλες τις θέσεις ελλιμενισμού, για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.

Η επανέναρξη των ροών συνέβαλε στη σταθεροποίηση του μέσου όρου των τετραήμερων αποστολών πετρελαίου σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές της Ρωσίας να αυξηθούν κατά μέσο όρο σε 3,61 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περίοδο έως τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας για βασικούς αγοραστές, όπως η Κίνα και η Ινδία, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή σταμάτησε περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τον Περσικό Κόλπο, επιτρέποντας μόνο στο ένα τρίτο να εκτρέπεται σε άλλες διαδρομές, αφήνοντας τα διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Η Μόσχα είναι ένας από τους λίγους μεγάλους νικητές από τη σύγκρουση στο Ιράν, με τις τιμές του ρωσικού αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται παράλληλα με το Brent και το WTI. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόσφερε στη Μόσχα μια ακόμη «σανίδα σωτηρίας» αίροντας τις κυρώσεις στις αποστολές ρωσικού πετρελαίου, διευκολύνοντας τους Κινέζους και τους Ινδούς να αυξήσουν τις αγορές τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ παρέτεινε έως τις 17 Ιουνίου την απαλλαγή από τις κυρώσεις για αγορές ρωσικού πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια. Σε αντίθεση με προηγούμενες παρατάσεις, δεν άλλαξε την επιτρεπόμενη ημερομηνία φόρτωσης για αυτά τα φορτία, αφήνοντας την απαλλαγή να ισχύει μόνο για αποστολές που έχουν τοποθετηθεί σε δεξαμενόπλοια έως τις 17 Απριλίου. Τα περισσότερα από αυτά τα φορτία έχουν ήδη παραδοθεί.

Οι αποστολές των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων είναι περίπου 250.000 βαρέλια υψηλότερες από ό,τι κατά το πρώτο τρίμηνο. Αυτό έχει αυξήσει την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου στη θάλασσα σε περίπου 118 εκατομμύρια βαρέλια την Κυριακή (17.5.2026), αυξημένη κατά περίπου 20% σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα. Σχεδόν όλο αυτό βρίσκεται τώρα σε πλοία που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, αντί να παραμένουν αδρανή στη θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων.