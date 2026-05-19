Η Asia Airlines εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις ασιατικές αερομεταφορές μετά την εκτόξευση των καυσίμων

Ο υπερδιπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα για τα αεροσκάφη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση ορισμένων αεροπορικών εταιρειών και προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο «σκόπελος» των τιμών, ενδεχομένως οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες να χρειαστούν κρατικές ενισχύσεις.

Ο Γουόνγκ Χονγκ , γενικός διευθυντής της Ένωσης Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε με βάση την έκρηξη των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με το Βloomberg, ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ποικίλα επίπεδα βοήθειας και ανακούφισης, από άμεση οικονομική στήριξη έως τη δυνατότητα μείωσης των δρομολογίων πτήσεων χωρίς αρνητικές συνέπειες.

Το παράδειγμα της Spirit Airlines

Η αμερικανική Spirit Airlines ανέστειλε τη λειτουργία της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού οι υψηλές τιμές στα αεροπορικά καύσιμα, κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την συγκράτηση των εξόδων.

H απόφαση για «λουκέτο» ήταν μονόδρομος αφού η εταιρεία δεν είχε εξασφαλιστεί όυτε την επαρκή στήριξη, ούτε την διασφάλιση της χρηματοδότησης που χρειαζόταν.

Τι συμβαίνει με τις ασιατικές αεροπορικές

Οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορισμένα μέτρα υποστήριξης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με την Μαλαισία να έχει προσφέρει παρατάσεις και απαλλαγές σε μια σειρά από αερολιμενικά τέλη, ενώ η Ινδία έχει μειώσει τους δασμούς στα καύσιμα των τζετ για να μετριάσει τις αυξανόμενες πιέσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες του Χονγκ Κονγκ δεν έχουν λάβει καμία υποστήριξη μέχρι στιγμής, όπως και η κρατικά ελεγχόμενη Air New Zealand Ltd. , παρά την πρόβλεψη για μεγάλες ζημίες ολόκληρου του έτους που την έχουν αναγκάσει να επιταχύνει τις περικοπές κόστους.

Ο Γουόνγκ Χονγκ , γενικός διευθυντής της Ένωσης Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού δήλωσε σύμφωνα πάντα με το Bloomberg ότι «Το οικοσύστημα των αεροπορικών εταιρειών είναι πολύ κρίσιμο. Δεν θέλετε καμία αεροπορική εταιρεία να καταρρεύσει», αναφερόμενος στις ασιατικές κυβερνήσεις.

Η Ένωσης Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού αναμένει χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, λιγότερους επιβάτες να πετούν εν μέσω υψηλών τιμών εισιτηρίων και μειωμένης χωρητικότητας για το 2026.