Η ΕΕ «τρέχει» για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ για να αποφύγει νέους δασμούς

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταχύνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν τις 4 Ιουλίου, προκειμένου να μην υπάρξει νέος εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ.

Ο εμπορικός πόλεμος αποτελεί ένα από τα εργαλεία πίεσης του Τραμπ και μέσω της επιβολής πρόσθετων δασμών, έχει απειλήσει την εμπορική συμφωνία Βρυξελλών – Ουάσιγκτον σχετικά με τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εξάγει η ΕΕ προς τις ΗΠΑ, απειλώντας να τους ανεβάσει στο 25% από το 15%.

Αξιωματούχοι της ΕΕ θα συναντηθούν την Τρίτη (19.5.2026) σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν τη νομοθεσία για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει την προθεσμία της 4ης Ιουλίου (Ημέρα Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ) που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στις ευρωπαϊκές εισαγωγές αυτοκινήτων στο 25% από 15%, επειδή η ΕΕ δεν είχε κινηθεί αρκετά γρήγορα για να εφαρμόσει τη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε σχεδόν πριν από έναν χρόνο.

Η διαφωνία απειλεί να οδηγήσει τις διατλαντικές σχέσεις σε νέο χαμηλό επίπεδο και θα μπορούσε να προκαλέσει νέο γύρο κλιμάκωσης δασμών μεταξύ των συμμάχων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Κομισιόν έχει τονίσει πως διατηρεί επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του.

Ο Τραμπ έχει ορίσει ως προθεσμία την 4η Ιουλίου, μετά από συνομιλία που είχε νωρίτερα τον Μάϊο με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν «Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας ή, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα αυξάνονταν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η υποχώρηση των Ευρωπαίων

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επανειλημμένα μπλοκάρει την επικύρωση της συμφωνίας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τη χρήση νόμου περί έκτακτων εξουσιών για την επιβολή παγκόσμιων δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό είχαν συμβάλλει οι απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας στα εδάφη των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενέκρινε τελικά τη συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πολλαπλές τροπολογίες στη νομοθεσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται όρος ότι η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί έως ότου οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, καθώς και ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2028, εκτός αν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε παράταση.

Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ. Αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον επέκτεινε τον δασμό 50% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο τον Αύγουστο ώστε να περιλαμβάνει εκατοντάδες νέα προϊόντα.

Οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας, θέτοντας ανώτατο όριο δασμών 15% σε πολλές εξαγωγές της ΕΕ, όπως είχε συμφωνηθεί. Μια πιθανή συμβιβαστική λύση θα μπορούσε να είναι μια μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής και διατάξεις που θα επέτρεπαν στην ΕΕ να προβεί σε αντίποινα αν αλλάξουν οι συνθήκες.

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου πρέπει να συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Μόλις οι τρεις θεσμοί συμφωνήσουν στη διατύπωση, το κείμενο θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.