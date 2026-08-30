Γαλλία: Η ξηρασία αλλάζει τους κανόνες για τα διάσημα τυριά

Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα στη Γαλλία αναγκάζουν τις Αρχές να χαλαρώσουν προσωρινά τους αυστηρούς κανόνες παραγωγής για ορισμένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τυριά της χώρας.

Οι παραγωγοί των τυριών κομτέ (comté), μποφόρ (beaufort) και αμποντάνς (abondance) θα μπορούν προσωρινά να συμπληρώνουν τη διατροφή των ζώων τους με περισσότερες ζωοτροφές και σιτηρά που προέρχονται από άλλες περιοχές, καθώς τα βοσκοτόπια στην Γαλλία έχουν ξεραθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες.

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Η ξηρασία απειλεί την παραγωγή τυριών

Το κομτέ, ένα σκληρό τυρί από νωπό αγελαδινό γάλα που παράγεται στα βουνά του Ζουρά, είναι το δημοφιλέστερο παραδοσιακό τυρί της Γαλλίας, με περισσότερους από 62.000 τόνους παραγωγής το 2025.

Οι παραγωγοί του διαθέτουν την πιστοποίηση AOP (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), η οποία επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την προέλευση, τη διατροφή και τη βόσκηση των ζώων.

Ωστόσο, η ξηρασία που τον Ιούλιο επηρέασε το 95% της ηπειρωτικής Γαλλίας έχει μετατρέψει τα άλλοτε καταπράσινα βοσκοτόπια σε ξερά και υποβαθμισμένα λιβάδια.

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Προσωρινή χαλάρωση των αυστηρών κανόνων

Οι γαλλικές Αρχές επέτρεψαν προσωρινές αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την παραγωγή των τριών τυριών, ώστε οι αγελάδες να μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές ζωοτροφές.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (INAO), ο αρμόδιος οργανισμός για την εφαρμογή των κανόνων των παραδοσιακών προϊόντων, εξετάζει αντίστοιχα μέτρα και για άλλα τυριά, μεταξύ των οποίων τα reblochon, cantal, bleu d’Auvergne και fourme d’Ambert.

Προβλήματα και σε άλλα παραδοσιακά τυριά

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας δεν περιορίζονται στα τρία τυριά για τα οποία ανακοινώθηκε η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων.

Περίπου 70% των παραγωγών salers, το οποίο επίσης διαθέτει πιστοποίηση AOP, αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά την παραγωγή μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Montagne, που επικαλέιται ο Guardian.

Παράλληλα, παραγωγοί ροκφόρ έχουν ζητήσει προσωρινές αλλαγές στους κανόνες που αφορούν τη βόσκηση των προβάτων, καθώς πολλά βοσκοτόπια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η κλιματική κρίση πλήττει τη γαλλική γεωργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, η ανάπτυξη των μόνιμων λιβαδιών στις 10 Αυγούστου ήταν κατά ένα τρίτο χαμηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1989-2018.

Η κατάσταση των διαθέσιμων ζωοτροφών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Η υπουργός Γεωργίας Annie Genevard αναμένεται να πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα συναντήσεις με τις τοπικές Αρχές, προκειμένου να εξεταστούν έκτακτα μέτρα για τους αγρότες.

Μεγάλες απώλειες και σε πατάτες, μήλα και κρασί

Η κρίση φαίνεται να επηρεάζει και άλλους κλάδους της γαλλικής αγροτικής παραγωγής.

Η ένωση παραγωγών πατάτας UNPT προειδοποιεί για πτώση 23% στη φετινή σοδειά, μετά από πέντε διαδοχικά κύματα καύσωνα και την εξαιρετικά περιορισμένη βροχόπτωση.

Στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France, σημαντικό κέντρο παραγωγής πατάτας, οι καλλιεργητές αναφέρουν ότι οι πατάτες είναι πολύ μικρότερες από το συνηθισμένο, προκαλώντας ανησυχία στις βιομηχανίες που παράγουν τηγανητές πατάτες, τσιπς και προϊόντα πατάτας.

Ανησυχία υπάρχει επίσης για τη φετινή παραγωγή μήλων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μηλίτη, ενώ στον κλάδο του οίνου, ο τρύγος έχει ήδη ξεκινήσει νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την τελική ποσότητα κρασιού να παραμένει αβέβαιη.

Η Γαλλία, που έχει συνδέσει τα παραδοσιακά της τυριά με την αγροτική της οικονομία και την εθνική της ταυτότητα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη συνέπεια της ολοένα εντονότερης κλιματικής αλλαγής.