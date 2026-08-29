Η αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ ξανά στο τραπέζι – Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος για τη Fed

Η επιμονή του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο του 2% στις ΗΠΑ, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, καθιστώντας ιδιαίτερα κρίσιμη για τις αγορές τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ΗΠΑ, καθώς η πορεία του πληθωρισμού θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις της Fed και την όποια αύξηση των επιτοκίων μπορεί να προκύψει.

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Σε ομιλία του την Παρασκευή (28.8.2026) ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, προειδοποίησε ότι η Fed θα έχει «δουλειά» να κάνει εάν δεν διαπιστώσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει με σταθερότητα και ταχύτητα στον στόχο του 2%.

Τα στοιχεία για τις τιμές παραμένουν στο επίκεντρο, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Bloomberg. Ο πληθωρισμός βάσει του δείκτη PCE, τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed για τον στόχο της, διαμορφώθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, παραμένοντας αμετάβλητος από τον Ιούνιο και αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2%. Σε ορίζοντα έξι μηνών, ο ρυθμός ανόδου του PCE διαμορφώνεται στο 4,1%, ενώ ο Γουόρς επισήμανε ότι οι πρόσφατες καλύτερες μετρήσεις δεν αρκούν για να δείξουν ουσιαστική βελτίωση της υποκείμενης τάσης του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έκταση των πληθωριστικών πιέσεων. Σύμφωνα με τον Γουόρς, περίπου 54% των στοιχείων του καλαθιού του PCE αυξήθηκαν πάνω από 3% το τελευταίο έτος, έναντι περίπου 32% κατά τις δύο δεκαετίες πριν από την πανδημία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα της Fed αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι οι τιμές και η διασφάλιση ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν αγκυρωμένες.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος της Fed εμφανίστηκε να θεωρεί ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν είναι αρκετά περιοριστικές ώστε να διασφαλίσουν την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο. Η ανθεκτικότητα της οικονομίας, σε συνδυασμό με τις συνθήκες στις αγορές χρηματοδότησης και πιστώσεων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η νομισματική πολιτική να χρειαστεί να γίνει αυστηρότερη.

Οι δηλώσεις του Γουόρς είχαν άμεσο αντίκτυπο στις προσδοκίες των επενδυτών. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου αυξήθηκε περίπου στο 60%, από περίπου 35% μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τις τιμολογήσεις της αγοράς που επικαλείται το δημοσίευμα. Άλλη μέτρηση της αγοράς μετά την ομιλία έδειξε πιθανότητα περίπου 58%, έναντι 36% προηγουμένως, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβολή των στοιχημάτων μέσα σε λίγες ώρες.

Η αλλαγή στις προσδοκίες αποτυπώθηκε και στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,36%, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, ο Γουόρς δεν προανήγγειλε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Η τοποθέτησή του αφήνει την απόφαση ανοιχτή και συνδέει την πορεία της νομισματικής πολιτικής με τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία. Η Fed διατηρεί έτσι την ευελιξία της, ενώ οι επενδυτές καλούνται να επανεκτιμήσουν τις προσδοκίες τους μετά το πιο αυστηρό μήνυμα από τον πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας.

Το βασικό οικονομικό στοίχημα μέχρι τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου είναι πλέον αν ο πληθωρισμός θα παρουσιάσει αρκετή αποκλιμάκωση ώστε να απομακρυνθεί το σενάριο αύξησης των επιτοκίων ή αν θα παραμείνει αρκετά υψηλός, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του Γουόρς ότι η Fed χρειάζεται να κάνει περισσότερα για να επαναφέρει τον PCE στον στόχο του 2%