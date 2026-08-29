Ιράν: Ο Πληθωρισμός έφτασε στο 66% τον Ιούλιο – «Βουτιά» 35% στο εξωτερικό εμπόριο

Βαρύ είναι το οικονομικό αποτύπωμα του πολέμου και της εντεινόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ στο Ιράν, με την οικονομία της χώρας να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, περιορισμό του εξωτερικού εμπορίου και αυξανόμενες δυσκολίες στις συναλλαγές της με το εξωτερικό.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ιράν έφτασε το 66% τον Ιούλιο και το εξωτερικό εμπόριο της χώρας έχει μειωθεί κατά 35%, την ίδια στιγμή που η επιβάρυνση της οικονομίας εντείνεται από τις αμερικανικές κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές και να εξασφαλίζει έσοδα.

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Η οικονομική πίεση έχει βρεθεί πλέον στο επίκεντρο και των δηλώσεων της ιρανικής ηγεσίας, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχουν αναγνωρίσει τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις των εξωτερικών πιέσεων.

Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον εντείνει τις οικονομικές κυρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέα μέτρα σε ξένες οντότητες που συνδέονται με το Ιράν, μεταξύ άλλων στην τράπεζα Banque Misr της Αιγύπτου και σε πρόσωπα και φορείς που συνδέονται με την Bank Melli (η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα του Ιράν).

Η Banque Misr ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική ειδοποίηση, ενώ οι κυρώσεις αφορούν τα υποκαταστήματά της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όχι τις δραστηριότητές της στην Αίγυπτο ή άλλες διεθνείς λειτουργίες.

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Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε οντότητα με έδρα το Χονγκ Κονγκ και σε πρόσωπο που συνδέεται με το υποκατάστημα της Bank Melli στα ΗΑΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν οι οικονομικές δομές που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με το ιρανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το πετρέλαιο, το Ορμούζ και οι εμπορικές ροές

Η οικονομική πίεση συνδέεται άμεσα και με τις εξελίξεις γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου και τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία εξαρτώνται σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές ροές. Η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή. Ωστόσο, η κίνηση των πλοίων μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί.

Ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο επέτρεψε περιορισμένες πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, όμως οι προσπάθειες επιστροφής σε εκείνη τη ρύθμιση δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει.

Για την ιρανική οικονομία, οι περιορισμοί στις εμπορικές και ενεργειακές ροές προσθέτουν νέα πίεση σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Η χώρα επιχειρεί να διατηρήσει τις εμπορικές της σχέσεις με βασικούς εταίρους, ενώ παράλληλα αναζητά τρόπους να περιορίσει την εξάρτησή της από το δολάριο και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και την απασχόληση.

Στο διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση, μεταξύ άλλων μέσω επαφών με το Κατάρ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση που να απομακρύνει την οικονομική πίεση. Η ιρανική πλευρά επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να διατηρήσει τις εμπορικές της ροές, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις κυρώσεις ως βασικό εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη.