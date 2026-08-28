ΗΠΑ: Ο Γουόρς έτοιμος για «δουλειά» με τον πληθωρισμό – Δεν απέκλεισε αύξηση επιτοκίων

Στον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων επικεντρώθηκε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην ομιλία του στο Jackson Hole, τονίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να είναι βέβαιη πως ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του 2%.

Ο Κέβιν Γουόρς απέφυγε να προχωρήσει σε επιθετικές δηλώσεις σχετικά με την πολιτική της τράπεζας, που αφορά άμεσα την οικονομία των ΗΠΑ, για τον πληθωρισμό και αρκέστηκε να δηλώσει πως έχουν ευθύνη να κάνουν τη δουλειά τους.

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«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, με σαφήνεια και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, η εντολή μας και η ευθύνη μας», δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Ο πρόεδρος της Fed σημείωσε ότι, παρότι οι μετρήσεις του PCE και του CPI το φετινό καλοκαίρι ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις του πληθωρισμού έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Ο δείκτης τιμών PCE, τον οποίο προτιμά η Fed για την παρακολούθηση του πληθωρισμού, βρίσκεται στο 3,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε διάστημα έξι μηνών διαμορφώνεται στο 4,1%.

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Ο Γουόρς τόνισε ότι, αν και οι δείκτες πληθωρισμού έχουν υποχωρήσει σημαντικά από τα υψηλά του 2022, η πρόοδος των τελευταίων δύο ετών ήταν περιορισμένη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τους τελευταίους 12 μήνες το 54% των αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του PCE κατέγραψε αυξήσεις τιμών άνω του 3%. Στους τελευταίους έξι μήνες, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 49%, σε ετησιοποιημένη βάση.

Το βλέμμα στα επιτόκια

Ο Κέβιν Γουόρς υπογράμμισε ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια παραμένουν το βασικό εργαλείο της Fed για την επίτευξη των στόχων της, αλλά δεν ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένη απόφαση για τα επιτόκια ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επόμενη κίνηση της Fed, λέγοντας πως «στέκομαι εδώ σήμερα αφοσιωμένος στην πειθαρχία, αλλά όχι σε μια συγκεκριμένη απόφαση»

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ο επικεφαλής της Fed δήλωσε ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές και «καλά αγκυροβολημένες», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Ο πρόεδρος της Fed απέφυγε επίσης να δώσει συγκεκριμένο σήμα για την πορεία των επιτοκίων. «Μπορείτε να το αποκαλέσετε περίγραμμα, μπορείτε να το αποκαλέσετε χάρτη πορείας — απλώς, παρακαλώ, μην το αποκαλέσετε καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής»