Η Βενεζουέλα στην έξοδο του ΟΠΕΚ – Οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ για το μερίδιο στο πετρέλαιο

Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ+, έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες συμμετοχής στον οργανισμό που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το ενδεχόμενο αποχώρησης της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ+ έχει τεθεί στο τραπέζι και έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση μέχρι στιγμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς η Βενεζουέλα ήταν μία από τις πέντε χώρες που ίδρυσαν τον ΟΠΕΚ το 1960 και θεωρείται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του οργανισμού.

Η νέα σχέση Βενεζουέλας – ΗΠΑ

Η πιθανή έξοδος από τον ΟΠΕΚ εξετάζεται την ώρα που οι σχέσεις της Βενεζουέλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει σημαντικά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, Ουάσινγκτον και Καράκας βρίσκονται σε συνομιλίες για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των προτάσεων που φέρεται να έχουν συζητηθεί περιλαμβάνεται ακόμη και μακροχρόνια μίσθωση πετρελαϊκών πεδίων, διάρκειας έως και 100 ετών.

Η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει την επιρροή της στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση στους τεράστιους φυσικούς πόρους της χώρας.

Η πιθανότητα άμεσης αμερικανικής συμμετοχής στα πετρελαϊκά κοιτάσματα θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για τη χώρα και θα εντασσόταν στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Η παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί δραματικά

Παρά τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει, η Βενεζουέλα έχει δει την παραγωγή της να υποχωρεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων, της πολιτικής αστάθειας και των προβλημάτων στον πετρελαϊκό της κλάδο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η χώρα άντλησε περίπου 1,16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον Ιούλιο, λιγότερο από το μισό της παραγωγής που κατέγραφε πριν από μία δεκαετία.

Η παραγωγή, πάντως, έχει παρουσιάσει αύξηση μέσα στο 2026.

Λόγω της σχετικά περιορισμένης παραγωγής της, μια ενδεχόμενη αποχώρηση της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσο σοκ στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Νέο πλήγμα για την ενότητα του ΟΠΕΚ

Η αποχώρηση ωστόσο θα είχε σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές επιπτώσεις για τον ΟΠΕΚ, καθώς θα ενίσχυε τις αμφιβολίες για την ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί την ενότητά του και να επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΟΠΕΚ αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις από την αύξηση της παραγωγής εκτός του οργανισμού, αλλά και από τις νέες πετρελαϊκές δραστηριότητες σε χώρες όπως η Γουιάνα και η Βραζιλία.

Μια έξοδος της Βενεζουέλας θα μπορούσε παράλληλα να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών για το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς, θυμίζοντας την έντονη διαμάχη για τις τιμές του πετρελαίου που είχε σημειωθεί το 2020.

Η Βενεζουέλα αναζητά μεγαλύτερη παραγωγή

Η αποδέσμευση από τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ θα μπορούσε να δώσει στη Βενεζουέλα μεγαλύτερη ελευθερία να αυξήσει την παραγωγή της μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, μια πιθανή αποχώρηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή αμερικανικών και άλλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών στην ανοικοδόμηση του κλάδου της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανό πλεόνασμα στην αγορά.

Η Βενεζουέλα παραμένει πάντως μία από τις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο.