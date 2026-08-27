Shein: Στα 26,5 δισ. δολάρια η αποτίμηση στην IPO του Χονγκ Κονγκ

Η Shein βρίσκεται ένα βήμα πριν από την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς το βιβλίο προσφορών άνοιξε τη Δευτέρα (24.08.2026) και σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, υπερκαλύφθηκε ήδη από την Τρίτη (25.08.2026).

Η Shein με την είσοδό της στο χρηματιστήριο, επιδιώκει να προσελκύσει νέους επενδυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα έσοδα από τη δημόσια προσφορά για την ενίσχυση της τεχνολογίας της και την επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητάς της.

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Στα 26,5 δισ. δολάρια η αποτίμηση

Σύμφωνα με το Reuters, η Shein αναμένεται να τιμολογήσει την αρχική δημόσια προσφορά της στο Χονγκ Κονγκ με αποτίμηση περίπου 26,5 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία προβλέπει τιμή περίπου 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, με την εταιρεία να αντλεί περίπου 13,6 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ, δηλαδή περίπου 1,73 δισ. δολάρια.

Περίπου το 80% των εσόδων από την IPO αναμένεται να κατευθυνθεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και στην ενίσχυση του εμπορικού σήματος και της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας.

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Οι επενδυτές που στηρίζουν τη Shein

Στο βιβλίο προσφορών έχουν εγγραφεί επενδυτές Cornerstone με επικεφαλής υφιστάμενους μετόχους, όπως οι Boyu Capital, Tiger Global και General Atlantic, για μετοχές συνολικής αξίας περίπου 383 εκατ. δολαρίων.

Στη συμφωνία αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι Tencent, Greenwoods, Taikang Life και UBS Asset Management.

Συμφωνία έως 3,5 δισ. δολάρια με επενδυτές

Παράλληλα, η Shein έχει συμφωνήσει να καταβάλει έως περίπου 3,5 δισ. δολάρια σε ορισμένους επενδυτές που είχαν αποκτήσει ειδικές μετοχές σε προηγούμενους ιδιωτικούς γύρους χρηματοδότησης.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Shein, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την πρόσβασή της σε νέα κεφάλαια μετά και την «διαμάχη» με την Ευρώπη και να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω παγκόσμια ανάπτυξή της.