Γαλλία: «Στον αέρα» τα έσοδα των αμυντικών εταιρειών Thales και Dassault λόγω της πολιτικής αναταραχής

Ο Μακρόν ανακοίνωσε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2026 και 3 δισ. ευρώ το 2027 για τον στρατό
Rafale B fighter jet arrival and landing for RIAT Royal International Air Tattoo 2018 airshow
iStock

Τα έσοδα των αμυντικών εταιρειών Thales και Dassault Aviation κινδυνεύουν από την πολιτική κρίση που πλήττει τη Γαλλία, καθώς οι καθυστερήσεις στον προϋπολογισμό απειλούν μια πολυδιαφημισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2026 και 3 δισ. ευρώ το 2027 για τον στρατό, γεγονός που θα ανεβάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Γαλλίας στα 64 δισ. ευρώ το 2027, διπλάσιο από το επίπεδο του 2017, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, τρεις κυβερνητικές καταρρεύσεις τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τον Σεπτέμβριο, έχουν αναβάλει τις ψηφοφορίες για τον προϋπολογισμό του 2026. Αυτό έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από τις δεσμεύσεις του Μακρόν, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται του Bloomberg.

Οι καθυστερήσεις στον προϋπολογισμό δημιουργούν επίσης περαιτέρω αβεβαιότητα γύρω από το ήδη προβληματικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS, ένα κοινό εγχείρημα της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας.

Η Dassault βρίσκεται σε διαμάχη με την Airbus SE σχετικά με τους όρους της συνεργασίας της με την Indra Sistemas SA, και η Γερμανία συζητά τρόπους για να συνεχίσει χωρίς τη γαλλική εταιρεία. Οι μετοχές της Dassault και της Thales έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τα τεράστια κέρδη που αποκόμισαν οι ανταγωνιστές τους στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα φέτος.

Ακόμα κι αν ο στρατιωτικός προϋπολογισμός εγκριθεί από το κοινοβούλιο, υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιφυλάξεις καθώς η πίεση για την αντιμετώπιση ενός αυξανόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανεκτίμηση του τι είναι εφικτό.

Η Thales αντιπροσωπεύει το 13% των γαλλικών αμυντικών δαπανών, ενώ η Dassault αντιπροσωπεύει περίπου το 6%, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg. Η Dassault είναι λιγότερο εκτεθειμένη, δεδομένου ότι το γαλλικό υπουργείο Άμυνας είναι «πελάτης δεύτερης κατηγορίας» για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, δήλωσε σε συνέντευξή του ο αναλυτής της Oddo BH, Yan Derocles.

Η Γαλλία αγωνίζεται να αποκαταστήσει τις ζημιές από την κρίση

Η Thales είναι πιο ευάλωτη, με τον γαλλικό αμυντικό τομέα να αναμένεται να αποτελεί περίπου το 15% των συνολικών εσόδων της φέτος, σύμφωνα με την εκτίμηση της Derocles. Το 2024, η Γαλλία αντιπροσώπευε περίπου το 1/4 των παραγγελιών της Thales.

Πρόσθετες παραγγελίες Rafale από την Ινδία θα βοηθούσαν την Dassault, ενώ η Δανία πρόσφατα υπέβαλε παραγγελία στην Thales για το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας SAMP/T NG.

