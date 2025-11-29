Γιατί η οικονομική χρεοκοπία της Ουκρανίας «επιβάλλει» την «ειρήνη» – Τα 4 σενάρια

Τέσσερα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας – ΕΕ για την «ειρήνευση», δηλαδή για κάποιου τύπου εκεχειρίας, στην Ουκρανία υπό την πίεση της οικονομικής και δημοσιονομικής χρεοκοπίας της χώρας καθώς από τις αρχές του χρόνου θα βαρέσει «κανόνι» αν δεν λάβει έκτακτη βοήθεια, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι σίγουρος όταν γράφει για ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: «Έχουν απομείνει μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. Θα στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να επιλύσει τις «τελικές διαφωνίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, ο υπουργός στρατού Νταν Ντρίσκολ θα διαπραγματευτεί με τον πρόεδρος της Ουκρανίας στο Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος αυτών των συνομιλιών είναι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ακούγεται απλό. Τόσο απλό, μάλιστα, που ο πρόεδρος κατευθύνθηκε στη Φλόριντα για να περάσει τη σημαντική αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο. Είναι επομένως επικείμενη μια ειρηνευτική συμφωνία, ή τουλάχιστον μια εκεχειρία;

Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αλλά οι ενεργητικές αλλά χαοτικές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν θέσει σε κίνηση μια νέα διπλωματική δυναμική. Τέσσερα σενάρια είναι πιθανά.

Σενάριο 1: Υπάρχει μια συμφωνία με την οποία όλοι μπορούν να συμβιώσουν

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη επιτύχει κανέναν από τους πολεμικούς της στόχους. Κατά την κατάκτηση ορισμένων εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας, ένα εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Η μείωση των εσόδων από εξαγωγές, ιδίως από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλεί προβλήματα στο Κρεμλίνο. Επιπλέον, η Ουκρανία χρησιμοποιεί με επιτυχία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ για να πλήξει διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ρωσική ενδοχώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται επίσης. Ένα σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται υπό πίεση. Και παρά τις μεγάλες απώλειες, οι Ρώσοι προχωρούν στο μέτωπο. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να προκύψει μια παραγωγική διαδικασία διαπραγμάτευσης από αυτήν την κατάσταση.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, θα απαιτηθούν σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές:

Για την Ουκρανία, αυτό πιθανότατα θα σήμαινε την παραχώρηση των ανατολικών εδαφών της στη Ρωσία.

Επιπλέον, η Ουκρανία πιθανότατα θα πρέπει να εγκαταλείψει το σχέδιό της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει εκτεταμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ρητρών αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Η Ουκρανία ίσως να είναι σε θέση να το αποδεχτεί αυτό, αν και με μεγάλη απροθυμία. Μέχρι στιγμής, όμως, υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια τέτοια συμφωνία. Οι υπολογισμοί του ηγέτη του Κρεμλίνου είναι πιθανότατα αρκετά διαφορετικοί.

Σενάριο 2: Ο Τραμπ επιβάλλει μια υπαγορευμένη ειρήνη στον Ζελένσκι

Μία από τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες είναι μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, στην οποία οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν καμία επιρροή. Πολλοί στους κυβερνητικούς κύκλους του Βερολίνου θυμούνται ακόμα τη συνάντηση στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο ταπεινωμένος Ζελένσκι έπρεπε να υπομείνει κατηγορίες στον Λευκό Οίκο, μπροστά σε κάμερες σε τροχιά, ότι δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι μια τέτοια αντιπαράθεση θα μπορούσε να επαναληφθεί. Ενώ πρόσφατα βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, ο Τραμπ έγραψε στο TruthSocial ότι η ουκρανική ηγεσία είχε δείξει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ.

Αυτός δεν είναι ο μόνος κακός οιωνός. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που πρόσφατα δυσφήμισε τον εαυτό του ως ουδέτερο μεσολαβητή. Σε ένα αντίγραφο από τα μέσα Οκτωβρίου, που δημοσιεύθηκε από το Bloomberg, ο ειδικός απεσταλμένος έδωσε στον Ρώσο ομόλογό του συμβουλές για το πώς να πείσει τον Τραμπ να αποδεχτεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο του οποίου τα βασικά σημεία είχαν σε μεγάλο βαθμό υπαγορευτεί από τη ρωσική πλευρά.

Εντός της ΕΕ, υπάρχει επομένως φόβος ότι ο Τραμπ, σε μια προσωπική συνάντηση με τον Ζελένσκι, θα μπορούσε να αγνοήσει όλες τις τροποποιήσεις αυτού του σχεδίου που η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ εν τω μεταξύ, και να αναγκάσει τον Ουκρανό πρόεδρο σε μια υπαγορευμένη ειρήνη βασισμένη στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ σε μια ιδιωτική συνάντηση.

Οι πολιτικές συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Μια υπαγορευμένη ειρήνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, καθώς θα ισοδυναμούσε με δήλωση παράδοσης. Σε περίπτωση που ο Τραμπ επανασχεδιάσει τα σύνορα της Ευρώπης πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων, μια ανοιχτή ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι επίσης επικείμενη, ίσως ακόμη και το τέλος του ΝΑΤΟ.

Μια ρήξη εντός της ΕΕ δεν θα ήταν επίσης εκτός συζήτησης, επειδή ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τόσο τον Τραμπ όσο και τη Ρωσία. Η Ευρώπη θα αποδυναμωνόταν τρομερά και ο Πούτιν θα κληθεί να εισβάλει στην υπόλοιπη Ουκρανία ή σε ένα κράτος της Βαλτικής μέσα σε λίγα χρόνια. Οι Ευρωπαίοι, επομένως, θέλουν να αποτρέψουν μια υπαγορευμένη ειρήνη με κάθε κόστος.

Σενάριο 3: Ο Πούτιν απορρίπτει μια συμφωνία

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το αρχικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκε με τη Ρωσία ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Βίτκοφ, ήταν αποδεκτό ως βάση για συνομιλίες—ακολουθούσε σαφώς τη ρωσική διαπραγματευτική γραμμή.

Αντίθετα, ο ηγέτης του Κρεμλίνου θεωρεί το νέο σχέδιο, που διαμορφώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τους Ευρωπαίους, «εντελώς μη εποικοδομητικό». Αυτό δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταφέρει να αλλάξουν βασικά σημεία. Η ειρηνευτική διαδικασία «έχει επανέλθει σε καλό δρόμο», λέει ένας από τους εμπλεκόμενους στις συνομιλίες.

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ ενθαρρύνονται επίσης από το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ έχει προκαλέσει οργή ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. «Η Αμερική δεν είναι πλέον ένας ουδέτερος διαιτητής», δήλωσε ο πρώην ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ. Μια συμφωνία που ανταμείβει την επιθετικότητα «δεν θα άξιζε ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη». Για τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Ντον Μπέικον, είναι «προφανές ότι ο Γουίτκοφ υποστηρίζει πλήρως τους Ρώσους». Πρόσθεσε: «Είναι αδύνατο να τον εμπιστευτούμε να διεξάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Ο πολιτικός επιστήμονας του Στάνφορντ, Φράνσις Φουκουγιάμα, το βλέπει αυτό ως «σαφή προδοσία της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ». Δήλωσε στην Handelsblatt: «Υιοθετώντας ρωσικές θέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδυναμώνει τη δημοκρατία παγκοσμίως».

Υπό την ηγεσία του ομολόγου του Γουίτκοφ στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, του υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο, οι πιο εκτεταμένες παραχωρήσεις προς τον πολέμαρχο στο Κρεμλίνο αφαιρέθηκαν από το έγγραφο. Δεν απαιτούνται εκ των προτέρων εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Αντ’ αυτού, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά από κατάπαυση του πυρός με βάση μια αμοιβαία αποδεκτή γραμμή επαφής.

Τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα αποφασίσουν με συναίνεση για την ένταξη της Ουκρανίας. Ο ουκρανικός στρατός θα έχει στρατιωτική δύναμη έως και 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης αντί για μέγιστο 600.000. Και το Κίεβο θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας αντί για απλώς αόριστες.

«Αν ήμουν ο Πούτιν, ούτε εγώ θα δεχόμουν αυτή τη συμφωνία», παραδέχεται ένας διπλωμάτης της ΕΕ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξακολουθεί να πιστεύει ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία. Ωστόσο, από την οπτική γωνία των περισσότερων Ευρωπαίων, μια αποτυχία των ειρηνευτικών προσπαθειών θα ήταν προτιμότερη σε αυτό το σημείο από μια επιβεβλημένη ειρήνη που θα μετατοπίσει μόνιμα την ισορροπία δυνάμεων στην ήπειρο υπέρ της Ρωσίας.

Ενώ μια αποτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου θα μπορούσε να ωθήσει τον Τραμπ να κατηγορήσει την ΕΕ και να ισχυριστεί ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταστρέψει την ειρηνευτική διαδικασία, είναι επίσης πιθανό ο Τραμπ να δυσανασχετήσει με την απόρριψη του Πούτιν και να αυξήσει ξανά την πίεση στη Μόσχα, ίσως μέσω νέων κυρώσεων ή απελευθέρωσης νέων αποστολών όπλων. Ο Πούτιν πρέπει να λάβει υπόψη αυτόν τον κίνδυνο στους υπολογισμούς του.

Σενάριο 4: Συνέχιση των διαπραγματεύσεων

Το πιθανότερο σενάριο είναι επομένως το σενάριο τέσσερα: Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και ο πόλεμος θα συνεχιστεί προς το παρόν. Από την οπτική γωνία της ΕΕ, αυτό θα απέτρεπε τουλάχιστον κάτι χειρότερο. Και το Κρεμλίνο θα είχε επίσης λόγους να είναι ικανοποιημένο.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από τρεισήμισι χρόνια, η στρατηγική της παρέμεινε η ίδια: να προσποιείται ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, να αγοράσει χρόνο και να συνεχίσει τον πόλεμο. Και ακόμη και τώρα, η Μόσχα δεν βλέπει ελάχιστους λόγους να παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία. «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε στην Handelsblatt η Ουκρανή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ολεξάνδρα Ματβιτσούκ. «Η Ρωσία προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να αγοράσει χρόνο».

Όσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αντιστρέφει τη στάση της στις σχέσεις με τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει την αμερικανική στρατιωτική και μυστική δέσμευση, η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο να εγκαταλείψει την πολεμική της στρατηγική. Και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, πρόσφατα το έκανε εκπληκτικά σαφές: ο «έλεγχος του Ζελένσκι στη λήψη αποφάσεων συρρικνώνεται με κάθε εδαφική απώλεια».

Επιπλέον, εφόσον η Κίνα υποστηρίζει αξιόπιστα όχι μόνο την οικονομία της Ρωσίας —συμπεριλαμβανομένων των αγορών πετρελαίου— αλλά και προμηθεύει την αμυντική της βιομηχανία, η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο Βερολίνο, η Κίνα θεωρείται ο «παράγοντας που ενίσχυσε» τον ρωσικό πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ προσπαθεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Λέγεται ότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη ως εγγύηση για ένα νέο δάνειο προς την Ουκρανία. Μια συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 18 Δεκεμβρίου θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα στη Μόσχα: Η Ουκρανία δεν είναι μόνη και θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την άμυνά της για τα επόμενα χρόνια.

Ο Τραμπ παραμένει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε «ειρήνη μέσω της δύναμης» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά προς το παρόν η αμερικανική στρατηγική μοιάζει περισσότερο με «ειρήνη μέσω του χάους». Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση σε μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ θα μπορούσε να εκβιάσει την Ουκρανία, θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη Μόσχα – ή να αποσυρθεί εντελώς από τη σύγκρουση.

Αυτή η αβεβαιότητα έχει τεράστιες διπλωματικές επιπτώσεις. Είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο το ΝΑΤΟ επανεξετάζει τώρα την προσέγγισή του. Και γιατί ορισμένες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, όπως η παραίτηση της Ουκρανίας από τα σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένα ανατολικά εδάφη της, δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως κόκκινες γραμμές, αλλά μάλλον ως επιλογές για διαπραγμάτευση.

Ένας έμπειρος διπλωμάτης που συμμετέχει στις συζητήσεις της συμμαχίας προειδοποιεί ότι «μια δόση ρεαλισμού» πρέπει να εισέλθει στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Επειδή, λέει, «η τρέχουσα προσέγγιση των Ευρωπαίων», η οποία στοχεύει κυρίως στο να επιτρέψει στην Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο, εγκυμονεί «έναν κίνδυνο που δεν λαμβάνεται υπόψη»: τον κίνδυνο ότι, χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι Ουκρανοί τελικά θα εξαντληθούν και τελικά θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία από μια ακόμη πιο αδύναμη θέση.