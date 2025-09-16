Γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ναυπηγικό «Περλ Χάρμπουρ» από την Κίνα

Αντιμέτωπο με ένα νέο ναυπηγικό… Περλ Χάρμπουρ είναι οι ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά από την Κίνα και όχι την Ιαπωνία.

Αυτό ανέφερε ο βουλευτής των Ρεμπουπλικάνων των ΗΠΑ, Ρότζερ Γουίκερ, σε ακρόαση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα ενόπλων δυνάμεων. Στη δήλωση αυτή συνολικά για την ναυπηγική δυναμική των ΗΠΑ και εξοντωτικό ανταγωνισμό με την Κίνα βασίστηκε το σημερινό (16.9.2025) δημοσίευμα του Reuters.

Ο Γουίκερ δήλωσε πως σύμφωνα ένα πρόσφατο υπόμνημα από το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών υποδηλώνει ότι «η ναυπηγική ικανότητα της Κίνας είναι πάνω από 230 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας (σ.σ. των ΗΠΑ) – δεν μπορώ να πιστέψω ότι λέω αυτά τα λόγια – 230 φορές μεγαλύτερη σε ναυπηγική ικανότητα».

Αλλά ο Γουίκερ δεν είναι μόνο αυτό. Είπε και άλλα. Και συγκεκριμένα η ναυτική ενίσχυση της Κίνας και η συρρίκνωση του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνουν την εθνική άμυνα τους τόσο απροετοίμαστη όσο ήταν το 1941.

«Ενώ η Κίνα ενισχύει τη ναυτική της δύναμη, η αμερικανική διοίκηση στη θάλασσα κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο… Αυτή η κρίση είναι κάτι παραπάνω από ιστορική», δήλωσε ο Γουίκερ. «Είμαστε τόσο απροετοίμαστοι για μια στρατηγική έκπληξη από την Κίνα όσο ήταν ο στόλος του Ειρηνικού μας για μια ιαπωνική επίθεση την παραμονή του Περλ Χάρμπορ το 1941. Πρέπει να δράσουμε».

Συγκεκριμένα, ο Γουίκερ περιέγραψε την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανική βάση της άμυνας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ένθερμα τη βελτίωση της διαθεσιμότητας κατασκευής και συντήρησης υποβρυχίων, ιδίως υπό το πρίσμα της συμφωνίας Αυστραλίας – Βρετανίας – ΗΠΑ (AUKUS) για την κοινή χρήση τεχνολογίας υποβρυχίων των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης τις συνεχιζόμενες προκλήσεις με τις επισκευές επιφανειακών πλοίων και την προμήθεια αμφίβιων πολεμικών πλοίων.

«Θα πρέπει να παράγουμε κάπου μεταξύ 2,3 και 2,5 επιθετικών υποβρυχίων ετησίως για να καλύψουμε τις δικές μας απαιτήσεις καθώς εφαρμόζουμε το AUKUS», δήλωσε η Wicker. «Αντίθετα, έχουμε περιοριστεί στην κατασκευή 1,2 επιθετικών υποβρυχίων ετησίως, σε σύγκριση με τα απαιτούμενα 2,3 έως 2,5. Η πορεία προς τα πίσω προς τα 2 ετησίως βασίζεται σε ελπίδες και ευχές».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο προς τον θεσμοθετημένο στόχο των 355 πλοίων που πρότεινα και ο οποίος υπογράφηκε σε νόμο πριν από έξι χρόνια, σημείωσε και συμπλήρωσε «τώρα γνωρίζουμε ότι μας λένε ειδικοί στο Υπουργείο Άμυνας – τόσο πολιτικοί όσο και αξιωματικοί της σημαίας – ότι αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 355 πλοία».

Σύμφωνα με τον Γουίκερ, η ιστορία των επιθετικών υποβρυχίων των ΗΠΑ είναι η εξής: ένα πρόσφατο δημοσίευμα αποκάλυψε ότι πάνω από το 1/3 των επιθετικών υποβρυχίων του Ναυτικού δεν είναι διαθέσιμα καθώς εισέρχονται σε κύκλους επισκευής – αυτό είναι το ένα τρίτο των επιθετικών υποβρυχίων μας.

