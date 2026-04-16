H εταιρεία υποδημάτων Allbirds έκανε «στροφή» στον τομέα του AI και είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται

Οι μετοχές της εταιρείας αθλητικών υποδημάτων Allbirds εκτοξεύτηκαν αφότου ανακοινώθηκε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 50 εκατ. ευρώ, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η οποία θα της επιτρέψει να στρέψει τις δραστηριότητές της σε υποδομές υπολογιστικής ισχύος για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εταιρεία αθλητικών υποδημάτων θα μετονομαστεί σε «New Bird AI» και θα χρησιμοποιήσει την συμφωνία ως όχημα προκειμένου να αποκτήσει προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), οι οποίες θα αναπτυχθούν για την εξυπηρέτηση πελατών που χρειάζονται αποκλειστική πρόσβαση σε υπολογιστική χωρητικότητα AI, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Allbirds, μια παγκόσμια μάρκα οικολογικών υποδημάτων που ιδρύθηκε το 2015 στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής, θα συνεχίσει την παρουσία της ως αθλητικό brand αφού πουλήθηκε πρόσφατα -μόλις στις 30 Μαρτίου- στην American Exchange Group έναντι 39 εκατ. ευρώ, τίμημα που μοιάζει μηδαμινό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η αξία αυτής της εταιρείας άγγιζε κάποτε τα 4 δις. ευρώ.

H νέα ταυτότητα και η «στροφή» της εταιρείας προς τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είχε ως αποτέλεσμα, να εκτοξευτούν οι μετοχές της σε ποσοστό άνω του 580%.

Ανάκαμψη μετά την κατάρρευση

Η επένδυση αυτή δίνει «ανάσα οξυγόνου» στην εταιρεία, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας είχε καταρρεύσει από το υψηλό των άνω των 500 δολαρίων ανά μετοχή, σε περίπου 2,50 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπηρεσίες ΑΙ φαίνεται να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους επενδυτές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκτιμούν ότι η συμμετοχή τους σε τέτοια εγχειρήματα θα τους προσφέρει άμεσο κέρδος.

Το οξύμωρο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι η επένδυση πραγματοποιείται από μια εταιρεία υποδημάτων, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν ήταν ιδιαιτέρως γνωστή, με εξαίρεση ίσως, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος λάτρευε τα προϊόντα της.

Σύμφωνα με την εταιρεία: «Η αγορά και οι επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τους πόρους που χρειάζονται για να κατασκευάσουν, να εκπαιδεύσουν και να λειτουργήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, σε μεγάλη κλίμακα».

Η αρχική επιδίωξη είναι να καλυφθεί αυτό το κενό, με την απόκτηση υλικού υπολογιστικής ισχύος για τεχνητή νοημοσύνη, υψηλής απόδοσης και πιο άμεσης απόκρισης και να παραχθεί πρόσβαση στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων μισθώσεων, καλύπτοντας τη ζήτηση των πελατών που οι αγορές και οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν αξιόπιστα.

Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ της American Exchange Group και της Allbirds, αφενός δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να συνεχίσουν να αγοράζουν τα προϊόντα που επιθυμούν και αφετέρου, σηματοδοτεί τον πλήρη διαχωρισμό της εταιρείας με το παρελθόν της, καθώς από εδώ και πέρα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με το νέο της όνομα, «New Bird AI».