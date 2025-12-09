HΠΑ: Έρχονται αποζημιώσεις στους επενδυτές της ρωσικής Lukoil με χρήματα από την πώληση της

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να κατευθυνθούν τα έσοδα από την πώληση των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στην αποζημίωση Αμερικανών επενδυτών, οι οποίοι υπέστησαν ζημίες όταν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε στο «πάγωμα» των μετοχών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, αμερικανοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, όπως οι BlackRock, JP Morgan και Goldman Sachs, έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν αναγκάστηκαν πρώτα να παγώσουν και στη συνέχεια να διαγράψουν τις μετοχές τους σε ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lukoil, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Xtellus ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι προτίθεται να οργανώσει μια ανταλλαγή τίτλων της Lukoil που κατέχουν Αμερικανοί επενδυτές, μετατρέποντάς τους σε πώληση πίσω στην ίδια τη Lukoil χωρίς χρήση μετρητών, με αντάλλαγμα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής εταιρείας παγκοσμίως, ανέφεραν στο Reuters τέσσερις πηγές με γνώση του σχεδίου.

Η τράπεζα ενεργεί ως σύμβουλος του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τοντ Μπόλι και της επενδυτικής ομάδας Allied Investment Partners από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί για την προτεινόμενη συμφωνία. Ένας εκπρόσωπος του Μπόλι αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Allied Investment Partners δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα.

Πολλοί ενδιαφέρονται για τα 22 δισ. δολάρια παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil

Τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, ύψους περίπου 22 δισ. δολαρίων, έχουν προσελκύσει μια μακρά λίστα ενδιαφερόμενων μερών, από τον αμερικανικό γίγαντα ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle έως την Chevron .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil, τον Οκτώβριο , σε μια προσπάθεια να πιέσουν το Κρεμλίνο προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Η Lukoil έχει πληγεί περισσότερο, με τις δραστηριότητες στο εξωτερικό να έχουν διακοπεί από το Ιράκ έως τη Φινλανδία. Η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχει ζητήσει παράταση αυτής της προθεσμίας, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο να επεξεργαστεί τις συμφωνίες, ανέφεραν δύο άλλες πηγές.

Η πληρωμή μέσω ανταλλαγής μετοχών θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς οι δυτικές κυρώσεις απαγορεύουν μεταφορές μετρητών προς τη Lukoil. Πριν από τον πόλεμο, δυτικοί επενδυτές κατείχαν πάνω από το 25% των μετοχών της, ενώ η τρέχουσα αποτίμησή της διαμορφώνεται γύρω στα 50 δισ. δολάρια.

Πιθανή μεταπώληση των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil σε ενεργειακές εταιρείες

Εάν η πρόταση είναι επιτυχής, η Boehly και η Allied Investment Partners θα επιδιώξουν να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό, πιθανότατα σε ενεργειακές εταιρείες. Οι αγοραστές περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν την ιδέα τους με τη Lukoil πριν εγκρίνουν τη συναλλαγή με το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφεραν πηγές.

Η Xtellus δημιουργήθηκε το 2018, έπειτα από εξαγορά των δραστηριοτήτων της VTB Capital — της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας — στις ΗΠΑ.

Πριν από τον πόλεμο, η Lukoil συμμετείχε σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες που παρακολουθούνται από μεγάλους επενδυτές και ETF. Ωστόσο, πάροχοι δεικτών όπως οι FTSE Russell και MSCI απέσυραν τις ρωσικές μετοχές από τα benchmark τους τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.