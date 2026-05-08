Επιφυλακτική η ΕΚΤ για τη δημιουργία stablecoins συνδεδεμένων με το ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δείχνει επιφυλακτική ως προς τη δημιουργία stablecoins που συνδέονται με το ευρώ, καθώς η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, εκτιμά πως τα stablecoins ενδέχεται να δυσκολεύουν τη λειτουργία της νομισματικής πολιτικής .

Η Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ υποστήριξε ότι η ευρεία χρήση stablecoins θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της ΕΚΤ να επηρεάζει την οικονομία μέσω των επιτοκίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή απήχηση του ευρώ, τα stablecoins δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για να το πετύχουμε καθώς αυτές οι ανταλλαγές υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων κερδών στις συνθήκες χρηματοδότησης και τη διεθνή εμβέλεια που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα σταθερά κρυπτονομίσματα σε ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ σύμφωνα με το Reuters.

Η Κ. Λαγκάρντ έδειξε θετική για λεγόμενες tokenized τραπεζικές καταθέσεις ( κανονικές τραπεζικές καταθέσεις που «μετατρέπονται» σε ψηφιακά tokens) υποστηρίζοντας ότι θεωρούνται ασφαλέστερες, ενώ μπορούν επίσης να λειτουργούν μέσω τεχνολογίας blockchain.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η Société Générale, επενδύουν ήδη σε crypto-assets συνδεδεμένα με το ευρώ, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την παρουσία του ευρωπαϊκού νομίσματος σε μια αγορά όπου κυριαρχεί το δολάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι οι εκδότες stablecoins πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον το 30% των αποθεματικών τους σε τραπεζικές καταθέσεις, ενώ το υπόλοιπο οφείλει να επενδύεται σε χαμηλού κινδύνου και υψηλής ρευστότητας περιουσιακά στοιχεία, όπως κρατικά ομόλογα.

Σημειώνεται ότι προ ημερών ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ είναι ζωτικής σημασία για την Ευρωζώνη, δηλώνοντας ότι «μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον θέλουμε να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης»