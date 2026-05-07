Η ΕΚΤ είναι πιο κοντά στην αύξηση επιτοκίων λόγω ενεργειακού σοκ

Στην αύξηση επιτοκίων θα αναγκαστεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να αφήνει μόνιμα σημάδια στον πληθωρισμό, είπε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

«Εάν το σοκ στις τιμές της ενέργειας διευρυνθεί, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή για να περιορίσει τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων που απειλούν τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε η Σνάμπελ σε ομιλία της στο Λονδίνο. «Ο κίνδυνος αυτός έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες». Η ΕΚΤ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να αυξήσει τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο του 2%.

Με τις δευτερογενείς επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών της ενέργειας να εξακολουθούν να γίνονται αισθητές, οι αξιωματούχοι τείνουν να περιμένουν περαιτέρω στοιχεία. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει ωστόσο σηματοδοτήσει ότι είναι πιθανή μια κίνηση τον Ιούνιο.

Άλλοι ήταν πιο σαφείς. Ο Πέτερ Καζίμιρ της Σλοβακίας δήλωσε ότι η λήψη μέτρων τον επόμενο μήνα «είναι σχεδόν αναπόφευκτη», ενώ ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, εκτιμά ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων, εκτός αν βελτιωθούν σημαντικά οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Οι αγορές, ωστόσο, προεξοφλούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις κατά 0,25% φέτος.

Με τις δυσμενείς διαταραχές στην προσφορά να γίνονται όλο και πιο συχνές, είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευθεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, ώστε να μπορούν να σφίξουν τη νομισματική πολιτική όταν χρειαστεί, σύμφωνα με την Σνάμπελ.

Η ΕΚΤ «έχει καταστήσει σαφές» ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο από το 3% που βρίσκεται σήμερα, είπε.