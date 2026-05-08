Reuters: Τα ΗΑΕ περνάνε κρυφά πετρέλαιο μέσω των Στενών – Έχουν εξάγει 6 εκατ. βαρέλια μέσω της ADNOC

Για να αποφύγουν ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ποσότητες αυτές αποτελούν ένα μικρό μέρος των τυπικών εξαγωγών των ΗΑΕ πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά δείχνουν τους κινδύνους που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ο παραγωγός και οι αγοραστές για να συνεχίσουν τις πωλήσεις πετρελαίου. Οι άλλοι παραγωγοί του Κόλπου -Ιράκ, Κουβέιτ και Κατάρ- είτε έχουν σταματήσει τις πωλήσεις, είτε έχουν μειώσει δραστικά τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές, είτε πραγματοποιούν μεταφορές μόνο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όπως στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Απρίλιο, η Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) των ΗΑΕ κατάφερε να εξάγει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια βαρέλια του αργού πετρελαίου Upper Zakum και 2 εκατομμύρια βαρέλια του αργού πετρελαίου Das με τέσσερα δεξαμενόπλοια από τερματικούς σταθμούς εντός του Κόλπου, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά και στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων της SynMax.

Τα φορτία είτε εκφορτώθηκαν μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο (STS) σε δεξαμενόπλοιο που στη συνέχεια μετέφερε το πετρέλαιο σε διυλιστήριο της Νοτιοανατολικής Ασίας, είτε εκφορτώθηκαν σε αποθήκες στο Ομάν είτε πλεύσαν απευθείας σε διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τις πηγές.

Το Reuters αναφέρει για πρώτη φορά αυτό το σύστημα εξαγωγών. Η ADNOC αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποστολές.

Η Τεχεράνη αντέδρασε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου κλείνοντας ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ σε εξαγωγές εκτός από τις δικές της, εμποδίζοντας έτσι το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το κλείσιμο και ο αμερικανικός αποκλεισμός που έχει σταματήσει τις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ADNOC αναγκάστηκε να μειώσει τις εξαγωγές της κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από την έναρξη του πολέμου, από τα 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που εξήγαγε πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της αποτελείται από πετρέλαιο ποιότητας Murban, το οποίο εξάγεται μέσω αγωγού από χερσαία κοιτάσματα προς τη Φουτζέιρα.

Επικίνδυνη ναυσιπλοΐα

Τα φορτία της ADNOC διατρέχουν τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν. Αυτό επισημάνθηκε από την κατηγορία των ΗΑΕ τη Δευτέρα ότι το Ιράν χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί σε ένα άδειο δεξαμενόπλοιο της ADNOC, το «Barakah», που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Τα πλοία κινούνται με τους πομποδέκτες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) απενεργοποιημένους, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα να εντοπιστούν από τις ιρανικές δυνάμεις. Η τακτική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από το Ιράν για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του.

Επίσης, καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση του συνολικού όγκου των εξαγωγών της ADNOC μέσω των δεδομένων ναυτιλίας του κλάδου, πράγμα που σημαίνει ότι ο όγκος που αποστάλθηκε από τον Κόλπο τον Απρίλιο θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Ωστόσο, τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι το VLCC Hafeet φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια Upper Zakum εντός του Κόλπου στις 7 Απριλίου και εξήλθε από το στενό στις 15 Απριλίου.

Έξω από το στενό, το φορτίο μεταφέρθηκε στο VLCC Olympic Luck υπό ελληνική σημαία στις 17-18 Απριλίου και μεταφέρθηκε στο διυλιστήριο Pengerang στη Μαλαισία, μια κοινοπραξία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Μαλαισίας Petronas και της Saudi Aramco, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Kpler και η ανάλυση της SynMax.