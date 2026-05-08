Μήνυμα ΕΕ σε αεροπορικές εταιρείες: Η ενεργειακή κρίση δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει στις αεροπορικές εταιρείες πως η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω του πολέμου στο Ιράν δεν τις απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων για ακυρώσεις πτήσεων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση προς τις αεροπορικές εταιρείες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που αυξάνει το κόστος των καυσίμων, δεν τους δίνει το δικαίωμα να προβούν σε έκτακτα μέτρα, που ενδέχεται να ζημιώσουν τους επιβάτες.

«Έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τα καύσιμα. Η Επιτροπή αξιολογεί στενά την κατάσταση. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες θα αναλάβουμε δράση. Η τρέχουσα κατάσταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη για ειδικά μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, σε αντίθεση με την κρίση του Covid-19», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανα-Κάιζα Ιτκόνεν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Κομισιόν αξιολογεί στενά την κατάσταση, με τον τομέα των αερομεταφορών, με τα κράτη-μέλη και με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και «σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο θα μπούμε στη συζήτηση για τη λήψη μέτρων», όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ του Guardian.

Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις ακυρώσεις πτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Οι επιβάτες που επηρεάζονται από ακυρώσεις συνεχίζουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια στο αεροδρόμιο και αποζημίωση για ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

«Στοπ» στις πρόσθετες χρεώσεις εισιτηρίων

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν εκ των υστέρων «έκτακτες χρεώσεις καυσίμων» σε ήδη αγορασμένα εισιτήρια, καθώς οι αυξημένες τιμές καυσίμων θεωρούνται πλέον «προβλέψιμες».

Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αεροπορικές υπηρεσίες, η τελική τιμή του εισιτηρίου πρέπει να εμφανίζεται εξαρχής και να περιλαμβάνει όλους τους αναπόφευκτους φόρους, τέλη και χρεώσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσαρμόζουν τις τιμές μόνο για νέες κρατήσεις, όχι όμως να προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Για να αποφευχθεί το κλείσιμο ορισμένων δρομολογίων, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από τον κανόνα αύξησης καυσίμων κατά 90% βάσει του ReFuelEU Aviation.

Προβλέπεται επίσης ευελιξία για τις χρονοθυρίδες στα αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από τις συνήθεις υποχρεώσεις χρονοθυρίδων προσγείωσης και απογείωσης λόγω προβλημάτων εφοδιασμού καυσίμων στα αεροδρόμια. Κατά την εφαρμογή της «δικαιολογημένης μη χρήσης χρονοθυρίδων» βάσει του σχετικού Κανονισμού, οι αεροπορικές εταιρείες δεν τιμωρούνται για τη μη χρήση των χρονοθυρίδων που τους έχουν διατεθεί.