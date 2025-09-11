Η αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ διατηρεί τη Fed σε τροχιά μείωσης των επιτοκίων

Αυξήθηκε ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ όπως αναμενόταν τον Αύγουστο, διατηρώντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε τροχιά μείωσης των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (σ.σ. πληθωρισμός), εξαιρουμένων των συχνά ασταθών κατηγοριών τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% από τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (11.9.25). Ενσωματώνοντας αυτές τις συνιστώσες, ο συνολικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4%, η μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι τιμές των αγαθών , εξαιρουμένων των τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων, επιταχύνθηκαν. Αυτό αντανακλούσε τις αυξήσεις στις τιμές των καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενδυμάτων και συσκευών. Στον τομέα των υπηρεσιών, τα αεροπορικά εισιτήρια σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Αρκετά έξοδα των νοικοκυριών επίσης αυξήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ειδών παντοπωλείου, της βενζίνης, του ηλεκτρικού ρεύματος και των επισκευών αυτοκινήτων.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να παραμένει. Οι παγκόσμιοι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν τις τιμές ορισμένων αγαθών, ενώ οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών ενδέχεται να ασκήσουν μια πιο επίμονη πίεση στον συνολικό πληθωρισμό.

Ακόμα κι έτσι, οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται ευρέως να μειώσουν τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος στη συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα, μετά από μια σειρά αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση . Ωστόσο, ο σταθερός πληθωρισμός, εάν διατηρηθεί, μπορεί να περιπλέξει την πορεία για πρόσθετες μειώσεις σε επόμενες συνεδριάσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών κατέγραψαν κέρδη και τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου σημείωσαν άνοδο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα δουν τα τελευταία στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα και τις λιανικές πωλήσεις πριν από τη συνεδρίασή τους στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει επίσης τα επιτόκια δύο ακόμη φορές φέτος μετά από αυτό.

Πληθωρισμός καταφυγίου

Ένας από τους βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια ήταν το κόστος στέγασης — η μεγαλύτερη κατηγορία στον τομέα των υπηρεσιών. Οι τιμές των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 0,4%, η μεγαλύτερη από την αρχή του έτους και αντανακλά τις αυξήσεις τόσο στα ενοίκια όσο και τη μεγαλύτερη αύξηση στις διαμονές σε ξενοδοχεία από τον Νοέμβριο.

Ένας άλλος δείκτης υπηρεσιών που παρακολουθείται στενά από την Fed, ο οποίος αφαιρεί το κόστος στέγασης και ενέργειας, υποχώρησε κάπως, χάρη στις μειώσεις στην ιατρική περίθαλψη, την αναψυχή και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ενώ οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν τονίσει τη σημασία της εξέτασης ενός τέτοιου δείκτη κατά την αξιολόγηση της συνολικής πορείας του πληθωρισμού, τον υπολογίζουν με βάση έναν ξεχωριστό δείκτη.

Αυτό το μέτρο — γνωστό ως δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών — δεν δίνει τόσο μεγάλη βαρύτητα στην προστασία της ιδιωτικής στέγης όσο ο ΔΤΚ. Ο δείκτης PCE βασίζεται στον ΔΤΚ, καθώς και σε μια άλλη δημοσίευση για τις τιμές παραγωγού , η οποία έδειξε ότι οι κατηγορίες που τροφοδοτούν τον PCE ήταν ανάμεικτες .

Η εποπτική αρχή του Υπουργείου Εργασίας, η οποία επιβλέπει την BLS, δήλωσε την Τετάρτη ότι ξεκινά μια αναθεώρηση των προκλήσεων του οργανισμού στη συλλογή και την αναφορά βασικών οικονομικών δεδομένων. Τους τελευταίους μήνες, η BLS αναγκάστηκε να αναστείλει τη συλλογή δεδομένων ΔΤΚ σε αρκετές μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ και βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια τεχνική για να καλύψει τα κενά. Η αναθεώρηση θα εξετάσει επίσης τις αναθεωρήσεις της BLS στα δεδομένα για την απασχόληση, οι οποίες έχουν προκαλέσει ευρύτερη κριτική, ιδίως από τον Λευκό Οίκο.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των μισθών, επειδή μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση των προσδοκιών για τις καταναλωτικές δαπάνες – την κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Μια ξεχωριστή έκθεση την Πέμπτη που συνδυάζει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό με πρόσφατα στοιχεία για τους μισθούς έδειξε ότι οι πραγματικές μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Μια άλλη δημοσίευση έδειξε ότι οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια . Οι εβδομαδιαίες υποβολές μπορεί να είναι ασταθείς κατά τη διάρκεια των αργιών και τα στοιχεία της εβδομάδας περιλάμβαναν την Ημέρα της Εργασίας.