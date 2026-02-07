Η Bithumb στη Νότια Κορέα διένειμε «κατά λάθος» bitcoins αξίας 44 δισ. δολαρίων προκαλώντας πανικό στις αγορές

Η νοτιοκορεατική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb ανακοίνωσε σήμερα (7.2.2026) ότι διένειμε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, προκαλώντας κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε χθες Παρασκευή (6.2.2026), και τόνισε πως ανέκτησε το 99,7% των 620.000 bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 44 δισ. δολαρίων. Κατάφερε να μπλοκάρει τις συναλλαγές και τις αναλήψεις για τους 695 πελάτες που επηρεάστηκαν, μέσα σε 35 λεπτά από την εσφαλμένη διανομή των κρυπτονομισμάτων.

Το ανταλλακτήριο είχε σχεδιάσει να επιβραβεύσει κάθε πελάτη του με ένα bonus αξίας 2.000 γουόν (σ.σ. το εθνικό νόμισμα της Νότιας Κορέας) στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, αλλά λόγω λάθους κάθε «τυχερός» έλαβε 2.000 bitcoins, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με παρέμβαση χάκερ ή παραβιάσεις ασφαλείας και δεν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του συστήματος ή με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελάτων», ανακοίνωσε η Bithumb.

Η τιμή του bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κατά 17% στα 81,1 εκατομμύρια γουόν το βράδυ της Παρασκευής. Αργότερα όμως ανέκαμψε και έφθασε τα 104,5 εκατομμύρια γουόν.

Η Bithumb είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα, μετά την Upbit.