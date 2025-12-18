Διεθνή

Η ΕΚΤ κράτησε αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο της

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση που κρατά σταθερή τη νομισματική της πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Αμετάβλητα κράτησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά τη σημερινή (18.12.2025) της συνεδρίαση για 4η συνεχόμενη φορά, όπως αναμενόταν από τις προβλέψεις των οικονομολόγων τόσο για την εξέλιξη του πληθωρισμού όσο και της ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ διατήρησε στο 2% το επιτόκιο καταθέσεων και στο 2,4% το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση που κρατά σταθερή τη νομισματική της πολιτική, ενώ είχαν προηγηθεί 8 διαδοχικές μειώσεις ων 25 μονάδων βάσης που «έριξαν» τα επιτόκια στο 2%, από 4% προηγουμένως. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, προσαρμόζοντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

