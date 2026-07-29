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Η Fed άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια με την απόφαση να μην είναι ομόφωνη

Στο 3,50% με 3,75%, κράτησε τα επιτόκια η Fed, επισημαίνοντας ωστόσο τις προκλήσεις του πληθωρισμού και των διεθνών εξελίξεων
Το κτίριο της Fed στην Ουάσιγκτον
REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
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Στο 3,50% με 3,75% κράτησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σήμερα (29.7.2026).

Τα στελέχη της Fed διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά η η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη -με 3 κεντρικούς τραπεζίτες να ψηφίζουν υπέρ της αύξησης επιτοκίων πιστεύοντας ότι απαιτούνται υψηλότερα επιτόκια για τον περιορισμό της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά να διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (federal funds rate) στο εύρος 3,5% έως 3,75%. Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, η Μπεθ Χάμακ της Κλίβελαντ και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, διαφώνησαν, τάσσοντας υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου.

Η δήλωση της επιτροπής μετά τη συνεδρίαση ήταν κατά τα άλλα πανομοιότυπη με εκείνη που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Ιουνίου. Οι αξιωματούχοι επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να «εξασφαλίσουν τη σταθερότητα των τιμών».

Η ψηφοφορία σηματοδότησε την 5η συνεχόμενη φορά που οι αξιωματούχοι επέλεξαν να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα. Ωστόσο, οι διαφωνίες υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολο για τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Μάιο, να συνεχίσει να διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα, εάν ενταθούν οι φόβοι για τον πληθωρισμό.

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