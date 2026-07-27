Γαλλία: Οικονομικό πλήγμα από τις πυρκαγιές – 13.000 επιχειρήσεις στις ζώνες εκκένωσης

Για τις πυρκαγιές νότια της Γαλλίας, που καίνε ανεξέλεγκτα τις τελευταίες μέρες μίλησε σήμερα (27.7.2026) ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ τονίζοντας ότι αποτελούν σημαντικό οικονομικό πλήγμα για την χώρα, καθώς επιχειρήσεις και τουρίστες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

«Όλοι έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να αντιμετωπίσουν αυτή την οικολογική και κοινωνική καταστροφή», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ της Γαλλίας μετά από συνάντηση με ασφαλιστικές εταιρείες στο υπουργείο Οικονομικών. «Αλλά είναι επίσης ένα οικονομικό χτύπημα που πλήττει μια περιοχή που δεν το χρειαζόταν».

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Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στη Ζιρόντ, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές εξαπλώνονται στην περιοχή γύρω από το Μπορντό. Αν και η έκταση της πυρκαγιάς παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή σήμερα το πρωί, η κατάσταση παραμένει ευάλωτη, δήλωσε ο Νταβίντ Αννοτέλ, εκπρόσωπος της εθνικής ένωσης πυροσβεστών, σε γαλλικό ραδιόφωνο.

Περίπου 13.000 επιχειρήσεις εδρεύουν σε περιοχές όπου οι αρχές έχουν διατάξει εκκενώσεις, ανέφερε ο Λεσκύρ.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες συμφώνησαν να παρατείνουν τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης από τους πελάτες τους σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν τα έξοδα μετεγκατάστασης των νοικοκυριών στα οποία έχει διαταχθεί εκκένωση, ακόμη και αν δεν έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους.

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Οι πυρκαγιές -αν και αντιπροσωπεύουν μόνο το 4% των απαιτήσεων αποζημίωσης– αποτελούν τη 2η μεγαλύτερη πηγή κόστους για την ασφάλιση κατοικιών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% του συνόλου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2025 από τη γαλλική ομοσπονδία ασφαλιστικών εταιρειών.