Η Morgan Stanley κατηγορείται για δάνεια σε πλούσιους πελάτες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια

Σοβαρότατες καταγγελίες εναντίον των επικεφαλής της Morgan Stanley, οι οποίοι κατηγορούνται πως έκαναν τα «στραβά μάτια» προκειμένου να χορηγούν σε πλούσιους πελάτες δάνεια που δεν δικαιούνταν.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, υπάλληλος της τράπεζας στο τμήμα στεγαστικών δανείων στο τμήμα ιδιωτικής τραπεζικής για πλούσιους πελάτες έφερε «στο φως» την υπόθεση.

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Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πελάτης που είχε ήδη λάβει αρκετά δάνεια ιδιοκατοίκησης μέσα σε μόλις λίγα χρόνια συνέχιζε να ζητά δάνεια για κατοικίες και επέμενε ότι θέλει να ζήσει σε αυτές.

Ο υπάλληλος αγανάκτησε με την τόση πίεση από τον συγκεκριμένο πελάτη και αναζήτησε διαδικτυακά τα υπόλοιπα κτήρια που είχε πάρει μέσω δανείων για να διαπιστώσει ότι κάποια από αυτά ήταν κατεδαφισμένα και άλλα ήταν υπό πώληση μετά από ανακαινίσεις.

Σημειώνεται πως τα δάνεια που αφορούν κύρια κατοικία προσφέρονται συνήθως με ευνοϊκότερους όρους, όπως χαμηλότερα επιτόκια και μικρότερη ίδια συμμετοχή, σε σύγκριση με τα δάνεια για δεύτερη ή επενδυτική κατοικία. Για τον λόγο αυτό, η δήλωση ψευδών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ακινήτου μπορεί να χαρακτηριστεί τραπεζική απάτη.

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Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι η πίεση ασκούνταν κυρίως σε υποθέσεις πελατών του τμήματος διαχείρισης περιουσίας (wealth management), το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της αμερικανικής τράπεζας. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η επιδίωξη να διατηρηθούν ισχυρές οι σχέσεις με πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας οδηγούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μεγαλύτερη ανοχή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται ο χαρακτηρισμός ορισμένων ακινήτων ως κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάλληλοι που εξέταζαν τους φακέλους εξέφραζαν αμφιβολίες ότι ορισμένα από τα ακίνητα θα χρησιμοποιούνταν πράγματι ως μόνιμη κατοικία, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για επενδυτικές τοποθετήσεις ή δεύτερες κατοικίες. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει σημασία, καθώς επηρεάζει τους όρους και την τιμολόγηση ενός στεγαστικού δανείου.

Η Wall Street Journal υπογραμμίζει ότι έχει κατατεθεί καταγγελία από πληροφοριοδότη στις αμερικανικές εποπτικές αρχές, με την οποία γίνεται λόγος για αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους και για πιέσεις προς τους αρμόδιους υπαλλήλους να προχωρούν στις εγκρίσεις. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι αρκετοί εργαζόμενοι φοβούνταν πως η απόρριψη αιτήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που διαχειρίζονταν τις σχέσεις με τους πελάτες.

Η Morgan Stanley, από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες. Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε ότι όλες οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων εξετάζονται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα ισχύοντα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου, προσθέτοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια έρευνα των εποπτικών αρχών για το συγκεκριμένο θέμα.