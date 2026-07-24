Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε 60 χώρες για «χαλαρούς» κανόνες στην καταναγκαστική εργασία – Tι απαντά η ΕΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς 10% και 12,5% σε αγαθά από 60 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, επειδή -όπως ισχυρίζεται- διαπιστώνει χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων καταναγκαστικής εργασίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που έληξε ο προσωρινός οριζόντιος δασμός 10% και αποτελεί την τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αποκαταστήσει το όραμα της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έναν σχεδόν παγκόσμιο δασμό, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο ακύρωσε τους «αμοιβαίους» δασμούς του, από 10% έως 50%, που είχαν επιβληθεί πέρυσι.

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Οι νέοι δασμοί, που δημοσιεύθηκαν στην Ομοσπονδιακή Αρχή Μητρώου, καλύπτουν το 99,4% των εισαγωγών των ΗΠΑ, αλλά περιλαμβάνουν πολυάριθμες εξαιρέσεις προϊόντων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα και ορισμένα τρόφιμα.

Ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% του Τραμπ έληξε μετά από 150 ημέρες από την εφαρμογή του και οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ την ίδια ακριβώς στιγμή, με τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση να εξαιρούνται μέχρι τις 28 Ιουλίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή καταναγκαστικής εργασίας εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Είναι καιρός οι εμπορικοί μας εταίροι να κάνουν το ίδιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. «Η σημερινή δράση θα αρχίσει να διορθώνει αυτό που αποτελεί τόσο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και στρεβλή εμπορική πρακτική, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων παντού», πρόσθεσε.

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Ποιες χώρες επιβαρύνονται

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 10% σε προϊόντα από Αργεντινή, Μπαγκλαντές, Βρετανία, Καμπότζη, Καναδά, Ισημερινό, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Μαλαισία, Μεξικό, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία επιβλήθηκαν δασμοί που, σε συνδυασμό με τους προϋπάρχοντες δασμολογικούς συντελεστές ανέρχονταν συνολικά στο 10% ή 12,5%.

Στις υπόλοιπες 38 χώρες επιβλήθηκε συντελεστής 12,5%. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Βιετνάμ, το οποίο εξέδωσε αυτή την εβδομάδα νέο διάταγμα που ορίζει πιο λεπτομερείς κανόνες που απαγορεύουν τις εισαγωγές αγαθών που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία, και η Κίνα – η οποία κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι κρατάει μειονότητες των Ουιγούρων σε στρατόπεδα εργασίας, κάτι που το Πεκίνο αρνείται.

Η ενέργεια προκάλεσε διαμαρτυρίες από ορισμένους εμπορικούς εταίρους. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το μπλοκ θεώρησε τους νέους δασμούς ως σοκ και ότι η συλλογιστική της Ουάσινγκτον δεν βγάζει νόημα. «Αν συγκρίνετε την εργατική μας νομοθεσία με αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοώ ότι έχουμε αμειβόμενες άδειες, έχουμε πολύ καλές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους μας, οπότε δεν δικαιολογείται», δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο των συναντήσεων του ASEAN στη Μανίλα.

Η Αυστραλία και η Βραζιλία χαρακτήρισαν τους νέους δασμούς ως αδικαιολόγητους και δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την άρση τους, ενώ η Νορβηγία δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία βάση» για αυτούς.

Ο Καναδάς, ο οποίος επλήγη τη Δευτέρα από νέους δασμούς σε αγαθά αξίας 20 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ γι’ αυτό το θέμα, καθώς και για άλλα εκκρεμή ζητήματα.





