Νέος κύκλος ανατιμήσεων στα αεροπορικά καύσιμα μετά το τελευταίο ράλι του πετρελαίου, η ετήσια αύξηση αγγίζει το 70%

Η απότομη αύξηση στις τιμές που έχουν πάρει τα αεροπορικά καύσιμα (jet fuel) μετατρέπει σε γρίφο τις προβλέψεις κερδοφορίας για αεροπορικές εταιρείες τους επόμενους μήνες, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι διοικήσεις στις αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να αναθεωρούν τα οικονομικά τους πλάνα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η νέα άνοδος του κόστους στα καύσιμα συνδέεται με την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές του jet fuel αυξήθηκαν κατά 30% από τις 2 έως τις 22 Ιουλίου στις ΗΠΑ, ανάλογο ράλι κάνει το καύσιμο και στη γηραιά ήπειρο γεγονός που ασκεί πιέσεις στους ισολογισμούς των αερομεταφορέων. Σε ρεπορτάζ του Reuters επισημαίνεται ότι αν και η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση επέτρεψε στις εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις των ναύλων, τα επιπλέον έσοδα δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργικές δαπάνες του κλάδου.

Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου αυξήθηκε κατά σχεδόν 80 σεντς, φτάνοντας τα 3,59 δολάρια ανά γαλόνι, όπως αναφέρει το Reuters, γεγονός που καταδεικνύει πόσο γρήγορα μπορούν να καταστούν ξεπερασμένες ακόμη και οι πιο πρόσφατες προβλέψεις, καθώς λίγες μόνο ημέρες αρκούν για να μεταβάλουν σημαντικά τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία του κλάδου.

Εντωμεταξύ η αύξηση σε ετήσια βάση της τιμής του jet fuel αγγίζει το 70% στις ΗΠΑ, ποσοστό που ξεπερνά στην περιοχή της Αφρικής ενώ στην Ευρώπη το κόστος έχει φτάσει τα 154 δολάρια το βαρέλι, με μέση μηνιαία αύξηση της τάξης του 18% και ετήσια αύξηση που φτάνει 68,8% (ΙΑΤΑ, στοιχεία 17.7.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η American Airlines, η οποία μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων πέρασε από την αισιοδοξία για πιθανή αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας της σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεών της. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τελευταία εκτόξευση των τιμών των καυσίμων αύξησε το αναμενόμενο ετήσιο κόστος της κατά περίπου 1,6 δισ. δολάρια, ανατρέποντας τον οικονομικό σχεδιασμό της.

Πλέον η διοίκηση προβλέπει ότι τα αποτελέσματα του έτους μπορεί να κινηθούν από ζημιές έως οριακή κερδοφορία, αντί για την αισθητά καλύτερη εικόνα που ανέμενε πριν την αναζωπύρωση του πολεμικού μετώπου.

Ο οικονομικός διευθυντής, Ντέβον Μέι, αποκάλυψε ότι η προβλεπόμενη δαπάνη για καύσιμα έως το τέλος του έτους αυξήθηκε κατά περίπου 550 εκατ. δολάρια μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Όπως εξήγησε, κάθε αύξηση κατά 1 σεντ στη μέση τιμή των καυσίμων συνεπάγεται επιπλέον ετήσιο κόστος περίπου 46 εκατ. δολαρίων, το οποίο μεταφέρεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα κέρδη προ φόρων.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, μια αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 10 σεντς θα επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά περίπου 460 εκατ. δολάρια, αναδεικνύοντας πόσο ευάλωτη παραμένει η κερδοφορία του κλάδου στις διακυμάνσεις της αγοράς πετρελαίου.

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και η United Airlines με έδρα το Σικάγο. Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων από τις αρχές Ιουλίου πρόσθεσε ήδη 575 εκατ. δολάρια στα αναμενόμενα έξοδα του τρίτου τριμήνου, που ισοδυναμούν με 1,12 δολάρια ανά μετοχή σε προσαρμοσμένα κέρδη.

Διαφορετική εικόνα, ίδιοι προβληματισμοί

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ίδια για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η Delta Air Lines διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της, ενώ η United Airlines βελτίωσε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της, χάρη στα υψηλότερα λειτουργικά περιθώρια και την ισχυρότερη κερδοφορία τους. Αντίθετα, εταιρείες όπως η American, η Southwest Airlines και η Alaska Air εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς διαθέτουν μικρότερα περιθώρια απορρόφησης του αυξημένου κόστους.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι όσο η αγορά πετρελαίου παραμένει ευμετάβλητη, οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα των αεροπορικών εταιρειών θα συνεχίσουν να αναθεωρούνται, δημιουργώντας αυξημένη αβεβαιότητα τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τους επενδυτές.